Pensia rămasă neîncasată în luna în care a murit beneficiarul poate fi solicitată de anumite persoane îndreptățite, în condițiile prevăzute de legislația din România, potrivit CNPP. Sumele nu se pierd automat în urma decesului, însă plata lor nu se face întotdeauna din oficiu, fiind necesară depunerea unei cereri și prezentarea documentelor justificative.

Dreptul de a încasa aceste sume este reglementat de legislația sistemului public de pensii. În funcție de situație, banii pot reveni soțului supraviețuitor, copiilor sau părinților pensionarului decedat, dar și altor persoane care dovedesc că au suportat cheltuielile de înmormântare, în condițiile stabilite de lege.

Potrivit regulilor aplicabile sistemului public de pensii, sumele de pensie cuvenite și neîncasate până la data decesului pot fi solicitate de persoanele prevăzute de lege.

În cazul decesului unui pensionar, dreptul de a cere plata sumelor restante revine, în primul rând, soțului supraviețuitor, copiilor sau părinților acestuia. Dacă nu există asemenea persoane îndreptățite, plata poate fi solicitată de moștenitorii pensionarului, în condițiile legii.

Este important de făcut distincția între pensia neîncasată și pensia de urmaș. Prima reprezintă sumele care i se cuveneau pensionarului decedat, dar care nu au fost ridicate sau virate înainte de deces. Pensia de urmaș este un drept distinct, acordat anumitor membri ai familiei, dacă sunt îndeplinite condițiile legale.

Regulile privind plata pensiei după deces trebuie analizate în funcție de data decesului, modalitatea de plată și drepturile cuvenite beneficiarului.

Dacă pensionarul primea pensia prin poștă și nu a ridicat-o, suma poate fi solicitată de persoanele îndreptățite. În cazul plății prin cont bancar, trebuie verificat dacă suma a fost deja virată și dacă există obligația restituirii unor bani încasați necuvenit.

Nu trebuie presupus că orice sumă intrată în cont după deces poate fi păstrată automat. Dacă plata privește o perioadă pentru care dreptul la pensie nu mai exista, casa de pensii poate solicita recuperarea sumelor plătite necuvenit.

De aceea, este recomandat ca familia să solicite casei teritoriale de pensii clarificarea situației concrete, inclusiv a sumelor cuvenite și a eventualelor plăți efectuate după deces.

Persoana care solicită plata trebuie să depună o cerere la casa teritorială de pensii competentă, împreună cu documentele care dovedesc decesul și calitatea solicitantului.

În funcție de situație, dosarul poate cuprinde:

cererea de plată a sumelor de pensie neîncasate;

certificatul de deces al pensionarului;

actul de identitate al solicitantului;

documente care dovedesc relația de rudenie sau calitatea de soț supraviețuitor;

certificatul de moștenitor ori alte acte succesorale, dacă plata este solicitată în această calitate;

documente bancare, dacă plata urmează să fie efectuată într-un cont;

alte acte solicitate de casa de pensii, în funcție de situația concretă.

Lista exactă trebuie confirmată la instituția competentă, deoarece documentele diferă în funcție de persoana care solicită banii și de modalitatea în care era plătită pensia.

Cererea se depune la casa teritorială de pensii de care aparținea pensionarul decedat, potrivit procedurii aplicabile. Înainte de depunere, solicitantul poate verifica dacă instituția acceptă transmiterea documentelor prin poștă sau prin mijloace electronice și dacă sunt necesare copii certificate ori documente în original.

Solicitarea nu trebuie amânată. Termenul legal aplicabil trebuie verificat în funcție de data decesului și de situația beneficiarului, pentru a evita pierderea posibilității de recuperare a sumelor.

Un alt aspect important este diferența dintre pensia rămasă neîncasată și ajutorul de deces. Acesta din urmă este o prestație distinctă, acordată în condițiile legii persoanei care dovedește că a suportat cheltuielile ocazionate de deces.

Prin urmare, familia poate avea de verificat două drepturi diferite: plata sumelor de pensie cuvenite și neîncasate și, dacă sunt îndeplinite condițiile legale, acordarea ajutorului de deces. Fiecare presupune o procedură și documente specifice.

Primul pas este contactarea casei teritoriale de pensii pentru confirmarea sumelor rămase de plată, a persoanelor îndreptățite și a documentelor necesare. Dacă există bani virați după deces, situația trebuie clarificată înainte ca aceștia să fie utilizați.