Deputatul USR Radu Miruță a depus în Parlament un proiect de lege prin care propune restituirea automată, în trei tranșe, a impozitului progresiv reținut din pensiile militare în perioada 1 ianuarie 2024 – 30 ianuarie 2025. Inițiativa vizează 27.087 de pensionari afectați de prevederile fiscale declarate neconstituționale de Curtea Constituțională.

Peste 27.000 de pensionari militari ar putea recupera sumele reținute suplimentar din pensii, fără să fie nevoiți să deschidă procese împotriva statului. Măsura este prevăzută într-un proiect legislativ depus de Radu Miruță, deputat USR și fost ministru al Apărării Naționale.

Inițiativa urmărește restituirea din oficiu a banilor încasați în baza impozitului progresiv, după ce Curtea Constituțională a declarat neconstituționale prevederile care au permis aplicarea acestuia.

Proiectul stabilește un calendar de restituire eșalonată a sumelor reținute în perioada 1 ianuarie 2024 – 30 ianuarie 2025.

Banii ar urma să fie achitați de la bugetul de stat, în trei tranșe anuale, dacă propunerea legislativă va fi adoptată.

Potrivit calendarului prevăzut în proiect, pensionarii ar urma să primească:

10% din suma de recuperat, în decembrie 2026;

40% din sumă, în martie 2027;

50% din sumă, în martie 2028.

Restituirea ar urma să se facă automat, fără ca beneficiarii să fie obligați să solicite în instanță recuperarea banilor. USR a anunțat că numărul pensionarilor militari afectați de impozitarea progresivă este de 27.087, potrivit evidențelor Casei de pensii sectoriale din cadrul Ministerului Apărării Naționale.

Până la depunerea inițiativei legislative, aproape 3.000 de foști militari au apelat la instanțele de judecată pentru recuperarea sumelor reținute din pensii, potrivit USR. Dintre aceștia, peste 2.100 au obținut deja hotărâri favorabile.

Suma pe care statul trebuie să o achite în urma acestor procese ajunge la 8,4 milioane de lei. Din total, aproximativ 800.000 de lei reprezintă cheltuieli de judecată. Radu Miruță a declarat că modificarea legislației ar permite atât recuperarea banilor de către pensionari, cât și evitarea unor cheltuieli suplimentare suportate de stat.

„M-am ocupat de corectarea multor nedreptăţi la MApN, continui să lupt pentru drepturile militarilor şi foştilor militari şi din Parlament. Restituirea banilor presupunea modificarea legii, ceea ce nu aveam cum să fac ca ministru interimar, drept pentru care am depus această iniţiativă ca deputat. Este o nedreptate faţă de oameni şi trebuie corectată. În plus, statul român, pe lângă faptul că trebuie să repare ceea ce a greşit, nici nu ar mai plăti cheltuieli de judecată şi penalităţi”, a declarat Radu Miruţă.

Propunerea legislativă vine după Decizia Curții Constituționale nr. 724/2024, prin care au fost declarate neconstituționale prevederile referitoare la impozitarea progresivă a pensiilor de serviciu și a pensiilor militare. Dispozițiile respective fuseseră introduse în Codul fiscal prin Legea nr. 282/2023.

În urma deciziei CCR, prevederile neconstituționale au fost eliminate, însă nu a fost stabilită și o procedură prin care statul să restituie automat sumele reținute peste cota standard de impozitare de 10%. Proiectul depus de Radu Miruță urmărește să reglementeze această situație și să stabilească modalitatea de recuperare a banilor.

USR a transmis și calendarul propus pentru efectuarea plăților.

„Din evidenţele Casei de pensii sectoriale din cadrul MApN, 27.087 de pensionari militari şi-au văzut drepturile de pensie afectate prin impozitul progresiv. Proiectul USR prevede ca sumele reţinute cu titlul de impozit progresiv în perioada 1 ianuarie 2024 – 30 ianuarie 2025 să se restituie în tranşe anuale: 10% în luna decembrie 2026, 40% în luna martie 2027, 50% în luna martie 2028”, subliniază USR în comunicat.