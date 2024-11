Pensiile vor crește din nou. Care este procentul estimat de CNPP

Pensiile vor crește din nou, peste doar câteva luni. Conform legii, la începutul anului viitor, mai exact în luna ianuarie, se va aplica o nouă indexare.

Noua majorare este prevăzută în Legea nr. 360/2023 care stabilește mecanismul anual de indexare aplicabil la fiecare început de an. Formula, predictibilă, este bazată de rata medie a inflației, la care se adaugă jumătate din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut.

Șeful Casei Naționale de Pensii Publice, Daniel Baciu, vine cu o veste bună pentru pensionari. Anul viitor, mai exact, din ianuarie 2025, pensiile vor crește din nou. De această dată este vorba despre indexarea anuală, stabilită prin noua lege, 360/2023. Șeful CNPP a oferit și un posibil indice de creștere, în baza estimărilor prezente.

„Vorbim despre prevederile art. 83, alin. 3 din Legea nr. 360/2003, care specifică mecanismul de indexare începând de anul viitor. Indexarea va avea loc în fiecare lună ianuarie, iar lucrurile sunt foarte clare acum. Indexarea are doi indicatori clari și predictibili, furnizați de INS: rata medie a inflației, la care se adaugă încă 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut pe economie”, a explicat Daniel Baciu.

Șeful CNPP a precizat că cei doi indici sunt stabiliți de Institutul Național de Statistică (INS) la calcularea indexării pentru pensiile românilor. În funcție de datele furnizate, se stabilește procentul de aplicat. Daniel Baciu spune că a primit o serie de date, astfel că poate oferi un procent de creștere estimativ.

„Pentru aceasta, am trimis o adresă la INS pentru a obține un calcul corect și o explicație clară despre cum se determină această creștere reală. Am primit și răspuns. Acest indicator este un raport între indicele salarial mediu brut și indicele de consum“, a explicat șeful CNPP.

Șeful CNPP, Daniel Baciu, a explicat că pensiile românilor vor crește, de la 1 ianuarie cu aproximativ 12%. Este procentul care a rezultat, în baza informațiilor estimative oferite de INS, la acest moment.

La un calcul simplu, rezultă că la 1.000 de lei, creșterea va fi de circa 120 de lei, de la 1 ianuarie. De menționat că, potrivit șefului CNPP, aceste date nu sunt finale. Ele pot fi modificate, în plus sau în minus, în funcție de informațiile prezentate de INS, la finalul anului, când vor fi calculate pensiile pentru anul 2025.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Câciu, a confirmat zilele trecute, că pensiile vor crește cu peste 12%, anul viitor. El a declarat că, din estimările sale, majorările vor depăși rata inflației.

Prin această majorare, guvernul intenționează să protejeze veniturile pensionarilor de impactul inflației.

„Pensiile vor crește peste inflație. Evident, mai e de recuperat din spate. Pentru că am avut acea inflație mare. Ți aici putem să discutăm cum au lăsat lucrurile când am preluat la finanțe situația. Pensiile undeva 12%, la salarii, la fel. Trebuie să creștem ponderat. Adică sub ceea ce înseamnă economie”, estima ministrul Adrian Câciu.