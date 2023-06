Pensiile speciale pentru parlamentari au fost eliminate. Marcel Ciolacu a anunțat care sunt prioritățile Guvernului

Proiectul de lege privind eliminarea pensiilor speciale pentru parlamentari a fost adoptat în Camera Deputaților luni, 26 iunie. Premierul Marcel Ciolacu a anunțat că au fost 382 de voturi pentru, trei abțineri și trei voturi împotrivă. Șeful Guvernului a mai adăugat că pe lista de priorități se află acum tăierea cumulului pensie și salariu. Liderul PSD a declarat că în această săptămână toate discuțiile privind pensiile speciale vor fi încheiate.

„Eu în cele două mandate mi-am dat demisia, nu sunt beneficiar de pensie specială. Dacă ar fi făcut toți parlamentarii acest lucru, nu am mai fi dat vina unii pe alții. Oamenii politici să se adapteze nevoilor din propria țară. Am văzut că au fost 382 de voturi pentru. Am terminat cu pensiile speciale la parlamentari. urmează să tăiem cumulul pensie-salariu. Se termină și cu angajații din Parlament. Mai mult, o să vină, s-au convenit și ultimele trei amendamente cu Comisia Europeană și închidem în această săptămână discuția cu toate pensiile speciale”. a declarat Marcel Ciolacu.

Guvernul va scădea inflația până la o cifră până la finalul anului

Marcel Ciolacu a continuat prin a spune că toți politicienii trebuie să înțeleagă că nevoile societății românești sunt mult mai importante față de cele ale clasei politice. Premierul a anunțat că ținta Guvernului este de a reduce inflația la o cifră până la finalul acestui an. De asemenea, șeful Guvernului a spus că, cel mai probabil, va fi adoptată o Ordonanță de Urgență privind plafonarea prețurilor pentru alimentele de bază în ședința de Guvern de joi, 29 iunie.

„Trebuie să înțelegem că nevoile societății românești sunt altele față de nevoile noastre. Avem o foaie de parcurs pe care o vom parcurge. Trebuie luată mai departe decizia care s-a luat și în Camera Deputaților. Lucrurile trebuie să intre într-o normalitate. Am intrat deja într-o democrația consolidată. Joi o să vedem dacă rămâne acord sau ordonanță privind prețurile la alimente. Sperăm să aduce inflația până la finalul anului la o singură cifră”, a încheiat șeful Executivului.