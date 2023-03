Pensiile speciale încurajează nemunca. Fostul ministru al Justiției a fost radical în această chestiune

Chestionat pe tema reformării pensiilor speciale, fostul ministru al Justiției, a spus că cele două mari partide care compun alianța de guvernare, PSD și PNL, nu au curajul să intervină în această chestiune, și nici să ia o decizie.

”Partidele sunt pe nicovala opiniei publice și au deasupra mai multe ciocane – ciocanul Comisiei Europene, și ciocanul acestor categoriile profesionale care luptă să-și păstreze pensia de serviciu. Și, ca urmare, PNL, PSD nu au curajul să pună mâna pe acest cartof fierbinte. Fiecare încearcă să îl arunce spre celălalt, să bage mâna în foc să ia cartoful. În spatele acestei chestiuni se ascunde lenea. Foarte mulți vor să intre în Poliție, în Armată pentru că vor ieși repede la pensie și după aceea vor putea să facă altceva. Încurajarea nemuncii”, a spus Valeriu Stoica.

Se va renunța la reformărea pensiilor speciale?

În cursul zilei de joi, ministrul Marcel Boloș a făcut o declarație din care rezultă că PSD și PNL ar renunța să mai implementeze reforma pensiilor speciale.

Potrivit lui Boloș, există mai multe țări din Uniunea Europeană, respectiv Bulgaria sau Lituania, care au renunțat la această idee, de teama depopulării masive ale unor sectoare cheie responsabile pentru buna activitate a Statului, precum apărarea sau ordinea publică.

„Sunt țări precum Bulgaria, precum Lituania care au renunțat la mari reforme pentru că nu și-au asumat reformele. (…) Dacă vedem că anumite consecințe ale deciziilor nu sunt asumate sau reforma produce efecte nedorite care nu pot fi gestionate, am spus că deja sunt țări care au renunțat. Fiecare reformă trebuie să fie analizată cu plusurile și minusurile pe care le are. Dacă iei decizia radicală de reformare a sistemului de pensii speciale trebuie asumat și consecința aceasta a migrării forței de muncă sau a destabilizării acestor mari servicii publice de care România are nevoie”, a declarat ministrul, citat de Digi24.