Pensiile private ale ieșenilor pierd teren. Cine conduce în topul celor mai mari contribuabili la Pilonul II de pensii

Județul Iaşi a părăsit topul primelor 5 judeţe din ţară cu cele mai mari contribuţii lunare medii la Pilonul II de Pensii, deşi în urmă cu doi ani se situa în primul trimestru pe locul III, după Bucureşti şi Cluj, relatează ziaruldeiasi. Contribuţia lunară medie înregistrată în judeţul Iaşi a fost de 276 lei/participant la finele lunii martie, valoare care situează județulpe locul VI.

Capitala conduce detașat în topul contribuțiilor lunare la Pilonul II

Suma virată în total de salariaţii ieşeni într-o lună a atins 19,9 milioane lei în martie 2023, însă în Cluj şi Timiş valoarea este aproape dublă, iar în Bucureşti de peste 12 ori mai mare. Sunt date din Raportul privind evoluţia sistemului de pensii private în trimestrul I 2023, publicat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), consultat de „Ziarul de Iaşi”.

Ca de obicei, Capitala este lider detaşat al clasamentului, cu o contribuţie lunară medie la Pilonul II de 336 lei/participant în martie 2023, fiind urmată îndeaproape de Cluj, cu 325 lei/participant. În Timiş contribuţia a fost de 296 lei/participant (locul III), iar în Ilfov de 288 lei/participant (locul IV). La Iaşi este de 276 lei/participant. Cele mai mici contribuţii lunare medii se înregistrează în Harghita (199 lei/participant), Bistriţa-Năsăud (202 lei/participant) şi Vrancea (199 lei/participant).

La nivelul Pilonului II, contribuţia medie a participanţilor cu contribuţii virate în luna martie 2023 a fost de circa 249 lei/participant, potrivit ASF. În ceea ce priveşte contribuţiile lunare totale, în judeţul Iaşi valoarea a ajuns la 19,9 milioane lei în martie 2023, Municipiul Bucureşti înregistrând cele mai mari valori (244 milioane lei), urmat de Cluj (44 milioane lei) şi Timiş (38 milioane lei). La polul opus se află sudul ţării – Teleorman, Caraş-Severin, Ialomiţa, Giurgiu şi Mehedinţi înregistrând cele mai scăzute valori (între 2,6 şi 3,4 milioane lei).

8 milioane de contribuabili la Pilonul II

La Pilonul II contribuiau 8,04 milioane de persoane în luna martie 2023. O parte din cotizaţia lunară la fondul public de pensii merge într-un cont separat, pe numele contribuitorului, unde este investită de administratorul fondului de pensie. În prezent, contribuţia este de 3,75% din venitul brut lunar, dar începând cu 1 ianuarie 2024 va creşte la 4,75%, arată Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.

În martie 2023 erau înscrise în Registrul Electronic al ASF 7 fonduri de pensii administrate privat. Acestea sunt administrate de şapte administratori de fonduri de pensii private. Primele 3 fonduri de pensii administrate privat în funcţie de numărul de participanţi, FPAP NN (26%), FPAP AZT Viitorul Tău (21%) şi FPAP Metropolitan Life (14%), care cumulează un procent de 61% din numărul total de persoane înregistrate în sistem. Cel mai mare cont are o valoare de 1,78 milioane lei, iar cel mai mic are o valoare de 1 leu. 20% dintre participanţi deţin active sub valoarea de 1.030 lei.