Pensii mărite din 2024. Emil Boc compară promisiunile cu un foc de artificii

Scandalul legat de noile măriri de pensii continuă și după ce legea a fost aprobată. Încă o voce publică susține că Guvernul ar trebui să revină asupra măsurilor aplicate de la 1 ianuarie 2023. Emil Boc susține că aceste decizii vor adânci și mai mult problemele economice din România.

Nou scandal legat de pensii

Primarul municipiului Cluj Napoca susține că actuala guvernare ar trebui să revină asupra deciziilor recente legate de pensii. Emil Boc este de părere că minima creștere economică nu va putea fi obținută prin aplicarea unor astfel de măsuri.

Dincolo de majorările din sistemul de pensii, edilul crede că Guvernul trebuie să pună accentul pe investiții durabile, precum și pe locuri de muncă plătite.

Critici la adresa măsurilor aplicare de la 1 ianuarie 2024

Primarul Clujul a comparat sistemul actual de pensii cu unul ”feudal”. Acesta a precizat că doar în perioada Evului Mediu, beneficiile pentru munca prestată ar fi fost împărțite disproporționat.

Emil Boc crede că deciziile actualei guvernări nu vor rezolva problemele economice.

,,Există o singură soluţie sănătoasă, pe care am învăţat-o de când sunt în politică – o soluţie să ai salarii şi pensii decente, bazate pe o creştere economică bazată pe investiţii. O ţară care îşi fundamentează creşterea economică majoritar pe consum are o victorie pe termen foarte scurt, are un foc de artificii”, a precizat Emil Boc.

Situație alarmată după majorarea pensiilor

Legea pensiilor a fost aprobată joi. Guvernul a așteptat aprobarea Consiliului Economic și Social pentru a face acest pas. Răspunsul CES a venit cu o serie de observații.

Emil Boc susține aceleași idei precizând că este necesară regândirea sistemului de cheltuieli din România. Edilul nu susține majorările aplicate în astfel de condiții în sistemul de pensii.

Acum încă nu suntem într-o situaţie alarmantă. Este nevoie de regândirea sistemului de cheltuieli pentru a te încadra nişte ţinte de deficit care pot fi respectate. Dar trebuie să ne gândim la viitor.

Primarul Clujului îndeamnă actuala guvernare să pună mai mult accent pe industriile autohtone și să le sprijine pe cele locale. În acest mod, economia locală ar putea crește substanțial.