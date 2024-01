Legea pensiilor. Formula de calcul pe care o poate folosi orice român

Daniel Baciu a menționat că există români care vor avea o pensie majorată cu până la 2.000 de lei lunar începând din septembrie.

În același timp, aproximativ 1,6 milioane de oameni nu vor înregistra nicio creștere în urma aplicării acestei noi formule conform Legii pensiilor.

Cum calculezi ce pensie vei avea din septembrie

Daniel Baciu a ilustrat situația unui domn care a avut funcția de lăcătuș într-o fabrică din industria textilă timp de 36 de ani, o lună și 26 de zile, acumulând astfel stagiul contributiv în sistemul public de pensii.

De asemenea, acesta a beneficiat de încă nouă ani și patru luni, perioadă asimilată, care include stagiul militar și studii superioare, pentru care i s-au acordat 0,25 de puncte pentru fiecare an.

Șeful CNPP a spus că pentru acest ciclu total de cotizare de 45 de ani la pensie, obține 40 de puncte exclusiv din contribuții. În plus față de acestea, se adaugă punctele de stabilitate. Astfel, avem: pentru intervalul de 25-30 de ani de contributivitate, se acordă 0,5 puncte pentru fiecare an, înmulțit cu 5, rezultând 2,5 puncte.

Pentru perioada cuprinsă între 30 și 35 de ani, se acordă 0,75 puncte la pensie, pentru fiecare an, totalizând 3,75 puncte pentru acei cinci ani.

„Mai are un an în plus. Adică pentru tot ce depășește 35 de ani de contributivitate, se adaugă câte un punct în plus. El având 36 de ani, mai adăugăm un punct. Pentru cei nouă ani și patru luni perioade asimiliate, se dau 0,25 de puncte, de unde rezultă alte 2,25 puncte”, a explicat Daniel Baciu.

Creșteri chiar și cu 2.000 de lei pentru unii pensionari

Daniel Baciu menționează că prin adunarea acestor puncte la pensie, obținem un total de 9,5 puncte de stabilitate.

Astfel, punctele contributive calculate efectiv pe principiul de contributivitate sunt 40,17296, la care se adaugă cele 9,5 puncte de stabilitate, rezultând 49,67296.

Acesta reprezintă numărul total de puncte, calculat conform noilor reguli stipulate în Legea 360/2023, ce urmează să intre în vigoare la 1 septembrie 2024.

„Acest număr total de puncte se înmulțește cu valoarea punctului de referință care va avea valoarea de 81 începând cu 1 septembrie 2024, și ne dă 4.024 de lei.

Pensia lui actuală în plată este de 2.634 de lei. Va fi o creștere de 65% la pensie”, a declarat șeful Casei de Pensii, potrivit româniatv.net.