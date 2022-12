Pele își îngrijorează fanii de Crăciun. Familia marelui fotbalist, mesaj din spital

Potrivit raportului medical al spitalului „Albert Einstein” din Sao Paulo, starea de sănătate a lui Pele s-a agravat. Din nefericire cancerul avansează, iar fostul fotbalist „necesită o îngrijire mai atentă pentru a trata insuficienţa renală şi cea cardiacă”.

Pele se află în spital de pe data de 29 noiembrie, iar familia acestuia spera să petreacă sărbătorile de iarnă acasă. Din păcate acest lucru nu s-a putut: „Crăciunul nostru acasă a picat! Am decis împreună cu medicii că, din diverse motive, este mai bine să rămânem în spital, alături de această a doua familie a noastră, echipa spitalului Albert Einstein”, au scris fiicele lui Pele.

Pele, fotografii îngrijorătoare din spital

Kely Nascimento, fiica lui Pele, a postat un mesaj emoționant, dar și îngrijorător din spital: „Aproape toţi. Crăciun fericit. Recunoştinţă, dragoste, unitate, familie. Esenţa Crăciunului. Vă mulţumim tuturor pentru toată dragostea şi lumina pe care o trimiteţi. În această viaţă nebună şi uimitoare, nu aş fi nimic fără ei. Astăzi şi mereu, Crăciun fericit”, a scris ea.

În fotografie sunt: ​​Marcia Aoki, soţia lui Pelé; fiicele: Kely Nascimento, Flavia Nascimento şi Gemima McMahom; fiul, Edson Nascimento, mai cunoscut sub numele de Edinho; si nepoatele: Sophia, Celeste si Stephany.

Cu o zi înainte, Kely Nascimento s-a fotografiat în brațele tatălui ei. Pele stătea în pat, conectat la aparate. „”Suntem în continuare aici, în luptă şi cu credinţă. Încă o noapte împreună”, a scris ea în jurul orei locale 23.00 (sâmbătă 02:00 GMT).

Brazilia nu a reușit să-i facă o bucurie

Pele îi îngrijorează pe iubitorii „sportului rege”. Conștienți de starea fragilă de sănătate a „Regelui”, fotbaliștii din naționala Braziliei și-au dorit să câștige Cupa Mondială și să i-o dedice legendarului sportiv. Cu toate acestea, drumul brazilienilor s-a întrerupt în urma înfrângerii suferite în fața Croației.

Neymar a izbucnit în lacrimi și cu greu a reușit să-și stăpânească dezamăgirea. După Pele, Neymar este unul dintre cei mai importanți fotbaliști brazilieni.

Pele a urmărit Campionatul Mondial de pe patul de spital, însă nu a ezitat să-i transmită un mesaj de încurajare starului PSG:

„Moştenirea ta este departe de a se încheia. Continuă să ne inspiri şi voi continua să ridic pumnii în aer de fericire la fiecare gol pe care îl marchezi, aşa cum am făcut la toate jocurile în care te-am văzut pe teren.

Din păcate, nu mai este o zi fericită pentru noi, dar vei fi întotdeauna o sursă de inspiraţie pentru mulţi oameni care vor să fie ca tine. Am învăţat că, cu cât trece mai mult timp, cu atât moştenirea noastră creşte.

Ştim amândoi că acesta este mai mult decât un număr Datoria noastră cea mai mare, ca jucători, este să inspirăm. Inspiră colegii noştri de profesie astăzi, generaţiile următoare şi, mai presus de toate, inspiră pe toţi cei care iubesc sportul nostru. Recordul meu a fost stabilit în urmă cu aproape 50 de ani şi nimeni nu s-a apropiat de el până acum. Ai ajuns acolo, băiete. Asta dă valoare măreţiei cuceririi tale.

Am 82 de ani şi, după tot acest timp, sper că v-am inspirat într-un fel să mergeţi cât mai departe. Sper ca cucerirea lui să contamineze milioane de oameni care îl urmăresc pentru a sfida ceea ce pare imposibil”, a fost mesajul transmis de Pele.