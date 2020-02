Dan Negru consideră că întreaga epidemie cu Coronavirus este și un business media, întrucât odată cu apariția Netflix-ului si a altor servicii de streaming online, televiziunea a scăzut masiv în „ochii populației”, lucru „remediat” prin această epidemie.

„După ce Netflixul si online-ul au bubuit in ultimii ani televiziunea clasică, cornavirusul a readus audiențe uriașe ecranelor de TV clasice din toată lumea. Așa arată sondajele din Italia, Franța, China, Anglia, Germania. Adică,țările unde televiziunea clasică scădea. In Italia știrile și-au triplat audiența cu ajutorul coronavirusului și in China nr telespectatorilor a crescut cu până la 900 %. Coronavirus e și un business media!

In România, profesorul Streinu Cercel spunea ieri că virusul coronavirus e de 10 ori mai slab decat virusul gripal. Și de mii de ori mai promovat. OMS a reamintit ieri că gripa normală face 60000 de morti anual in Europa. Doar că morții de gripă clasică fac audiențe mai mici decat bolnavii-sănătoși de coronavirus”, a scris Dan Negru pe Facebook.

