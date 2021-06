Achiziție atipică la Primăria Arcani, județul Gorj. Edilul PNL Coiculescu Aristică-Daniel, care este și preot, a plătit 282.000 de lei pentru achiziționarea a 220 de instrumente muzicale.

Achiziția a născut suspiciuni din cauza faptului că, deși în comună se află un număr de doar 70 de copii, nimeni nu știe cine va cântă la un număr atât de mare de instrumente.

Localnicii acuză demersul primarului liberal și spun că acesta nu ajută bătrânii comunei, însă cheltuie bani din buget fără a fi necesar. „Nici nu prea sunt copii pe aici”, a spus o vârstnică din Arcani.

Proiectul a debutat în anul 2016

Primarul Coiculescu Aristică-Daniel garantează că instrumentele vor fi folosite de către copii, odată cu finalizarea proiectului care a debutat în anul 2016.

„Majoritatea știau despre acest proiect, fiindcă el se derulează din anul 2016, atunci când oportunitatea a fost asumată de către Consiliul Local. A fost depus proiectul pe măsura 76, la finanțator, la Agenția pentru Finanțarea Intervențiilor Rurale, și am obținut finanțarea.

A fost semnat contractul de execuție și, în primă fază, am început reabilitarea și modernizarea căminului cultural„, a declarat edilul, după ce a fost solicitat să argumenteze achiziția.

„La momentul respectiv, finanțatorul, pe lângă banii alocați pentru reabilitarea clădirii – și aici este cazul tuturor căminelor culturale -, este și o componentă de dotare.

Ea a trebuit să fie menționată în studiul de fezabilitate pentru a răspunde cerințelor finanțatorului. A fost aprobat proiectul, a fost verificat, iar acum am ajuns aproape de finalizarea reabilității și modernizării clădirii și am ajuns și la această etapă a dotării”, a mai spus liberalul.

Cine va cânta la instrumente

Localitatea Arcani are 1.346 de locuitori, dintre care 70 sunt copii, însă nimeni nu știe cine se va folosi de 220 de instrumente muzicale (45 de flaute, 45 fluiere, 9 țambale, 25 de trompete, 14 naiuri, 29 viori electrice, 4 piane, 6 mandoline etc).

„Aceste instrumente le-am achiziționat pentru instruirea copiilor. Instrumentele nu sunt mari, tocmai în ideea ca acestea să fie folosite pentru educația copiilor.

Avem un protocol din 2016 cu Școala Populară de Artă din Târgu-Jiu, au trei secții externe la Arcani și, pe viitor, după ce vom finaliza dotările pe proiect, vom avea instructor de pian, de flaut care deja se află în comuna noastră etc”, a spus primarul Coiculescu Aristică-Daniel.

„Este un pic tendențioasă treaba, pentru că aici vorbim despre instrumente care vor fi folosite pentru instrucția tinerilor și nu numai a tinerilor. Fără supărare, dar e greu de crezut că ne putem adresa unui segment de societate mai în vârstă. Intenționăm ca aici, în viitor, să organizăm o tabără de muzică instrumentală.

Deja avem contacte și cu alte primării, pentru a aduce copii și grupuri de copii pe timp de vară, împreună cu copiii noștri, cu care deja să știți că avem activități, mai puțin în perioada de pandemie, să putem să le oferim posibilitatea să învețe și altceva – un act de tradiție, de cultură, de foarte mare importanță”, a declarat edilul.

Instrumentele au rămas nefolosite

În spațiul public au apărut o serie de fotografii publicate de presa locală, care arată că instrumentele sunt depozitate în diverse camere, fără a fi, însă, utilizate de copii. Primarul susține că instituția nu se află, la momentul actual, în posesia instrumentelor muzicale.

„Nu știu unde ați văzut fotografiile fiindcă noi nu avem instrumentele. Nici măcar nu a fost dat ordinul de începere pentru instrumentele respective. Doar s-a finalizat achiziția publică, iar suma licitată este mult mai mică decât cea trecută în proiect, pentru că așa au mers lucrurile”, a spus edilul liberal.

400.000 de lei puși la bătaie

Potrivit liberalului, pentru dotarea cu instrumente muzicale s-au pus la bătaie 400.000 de lei, dar în realitate s-au cheltuit 282.000 de lei. Există unele voci care sugerează că, în comuna Arcani, se cheltuie bani pe instrumente muzicale în timp ce cetățenii nu au la dispoziție alte facilități prioritare, de exemplu un sistem de stație de epurare a apelor.

Edilul susține, însă, că aceasta este perfect funcțională. „Avem canalizare, avem rețea de apă potabilă, avem stație de epurare a apelor care funcționează impecabil. Avem o stație de alimentare cu apă modernă, pusă în funcțiune anul trecut. Avem școli reabilitate, avem dispensar, cabinet stomatologic”, a afirmat Coiculescu Aristică-Daniel.

Gheorghe Porumbel, Directorul Ansamblului Folcloric Profesionist „Doina Gorjului”, a dat publicului, spre comparație, numărul instrumentelor cu care este dotată orchestra pe care o conduce.

„Inițial am zis că ar putea fi vorba despre un domn care nu e prea dus la biserică, dar ulterior am aflat că e preot domnul primar, deci situația e alta. În comparație, eu am 9 viori, 5 instrumente la care se suflă, 2 țambale, un acordeon, o chitară și un contrabas și, slavă Domnului, nimeni nu ne poate acuza că nu ne ridicăm la un nivel profesionist. (…) E foarte important de aflat cine l-a împins pe domnul primar într-un asemenea păcat”, a spus directorul ansamblului în direct la Digi24.

„Dacă cultura în România a ajuns să fie un păcat…”, a conchis primarul, vădit iritat de situația în care a fost surprins.