Potrivit lui Cumpănașu. DIICOT nu face nimic în acest caz deși există probe indubitabile.

„APEL CATRE DIICOT: Dragi romani, public astazi pasajul din solicitarea oficiala depusa la DIICOT in data de 11.09.2019 cu nr de inregistrare 1481 prin care am solicitat reaudierea familiei lui DINCA si retinerea acestora in vederea arestarii preventive pe baza de probe si indicii existente deja la dosar!!! SOLICIT astazi inca o data DIICOT reaudierea si arestarea membrilor familiei DINCA tinand cont de probele prezentate si de postul TV Antena 3 in aceasta seara!

Fac precizarea ca pana in prezent DIICOT nu ne-a comunicat nici un raspuns. Consider aceasta abordare incalificabila din partea procurorilor DIICOT, cu atat mai mult cu cat nu exista probe care sa sustina decesul Alexandrei, in schimb exista o multitudine de probe care indica RETEAUA (CLANUL) INFRACTIONALA din care acesta face parte. Documentul este prezentat partial deoarece contine si alte solicitari de audieri si confruntari de martori la care la fel NU am primit raspuns nici pana astazi si care vizeaza reteaua infractionala.

In zilele care vor urma daca nu se va da curs solicitarilor mele, voi face public aceste documente in integralitate. MOR CU EI DE GAT SI DUC LUPTA PENTRU ADEVAR PANA LA CAPAT!”, a scris Alexandru Cumpănașu pe pagina sa de Facebook.

Te-ar putea interesa și: