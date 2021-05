Cununie și nuntă cu năbădăi au fost pentru Pavel Bartoș. A întârziat la propria căsătorie, nu a mai apucat să își ducă mașina în parcare. Iar în fața primăriei Timișoara nu erau locuri de lăsat mașina. Prin urmare junele mire a luat o decizie la impuls.

Anca s-a cerut curtată un an

Simpaticul prezentator de la Românii au talent a povestit, pentru Viva!, cum a cunoscut-o pe soția sa, cum a cerut-o în căsătorie și ce s-a întâmplat la nuntă. A avut de trecut „mai multe teste” pentru a deveni soțul Ancăi.

„M-a fiert cam un an de zile până am cucerit și am găsit drumul spre cetățile ei. Dar asta m-a făcut să scot tot ce am mai bun în mine. M-a făcut să fiu eu însumi în a o cuceri, să fiu romantic (am descoperit că pot fi un romantic extraordinar), m-a făcut să las garda jos și să fiu foarte sensibil, și mi-a făcut bine acest lucru, pentru că m-a descoperit și am descoperit-o exact așa cum suntem”, a povestit celebrul actor pentru sursa citată.

Cât a întârziat Pavel Bartoș la nunta sa

Pavel Bartoș a fost spontan când și-a cerut iubita în căsătorie. Și, la fel de spontan a fost când a dat fuga să se înspre. „Toți invitații, inclusiv mireasa, au așteptat. În octombrie 2003 a fost cununia civilă și a avut loc la Timișoara. Tot așa a fost, de pe o zi pe alta. Cea mai mare grijă a mea la cununia civilă era să nu-mi blocheze cineva mașina, pentru că nu era loc de parcare în fața Primăriei, iar eu întârziasem puțin.

Știu că am scris pe un bilețel: „Vă rog nu mă blocați, azi mă însor. Și când am ieșit din primărie, singura mașină care nu era blocată era a mea”, a mărturisit Bartoș. Și asta nu l-a lecuit. peste câteva luni, când a avut loc nunta propriu-zisă, a întârziat din nou. și mai mult de data aceasta. O oră!

„Nunta am făcut-o în primăvara următoare. Bineînțeles că și la nuntă am întârziat o oră la biserică. Preotul credea că nu mai are loc nunta, așa că m-a sunat și i-am zis că ajung imediat. Trebuia să car apa minerală și băutura, pentru ca nunta să iasă mai ieftină. Așa că am întârziat o oră! Toți invitații, inclusiv mireasa, au așteptat. Am trecut prin fața bisericii, le-am zis că sunt OK și am fugit să fac un duș. Totul s-a încheiat cu una dintre cele mai tari petreceri”.

Sursa foto: YouTube