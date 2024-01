Fosta soție a lui Dem Rădulescu se teme de moarte. „Îmi e atât de rău”

Paula Rădulescu, prima soție a regretatului Dem Rădulescu,care a fost readusă la viață, în urmă cu câțiva ani, în urma unui șoc electric, vrea să revină în lumina reflectoarelor. Actrița speră să fie din nou pe scena Teatrului de Revistă „Constantin Tănase”.

„Anul acesta a trecut, iar de la 2024 aștept să-mi facă un dar imens. Și anume. Eu sunt născută pe 24 iunie, în ziua de Sânziene. Iar 2024 vreau să-mi aducă sănătate, dragostea prietenilor și a publicului care oricum mă iubește mai mult decât speram. Tot anul să fie lumină. Chiar îmi doresc să mă întorc pe scenă. Am vorbit cu buna mea prietenă Adriana Trandafir, cu Valentina Fătu. Eu sunt un stâlp al Teatrului și mulțumesc din suflet pentru dragostea colegilor mei și pentru zidurile acelea care mă țin încă tare”, a spus aceasta.

Paula Rădulescu, probleme cu inima

Fosta soție a lui Dem Rădulescu a declarat că nu este bolnavă, dar că are probleme cu inima. Singura ei frică este să nu se panicheze pe scenă și să-i joace inima feste în fața publicului.

„Nu sunt bolnavă. Am doar o problemă cu inima, care face doar ce vrea ea. S-ar putea ca la un moment dat să am o stare stabilă. Oricum, eu aș putea să joc și diseară, dacă mă simt bine. Întotdeauna am un repertoriu și vorbele la mine și pot să trec de la una la alta fără niciun fel de problemă. Problema mare e doar frica să nu-mi facă festa cea mai mare prietenă a mea, care e inima. Sunt atât de emotivă, încât sunt fricoasă. Doar în momentul în care știu că trebuie să fac ceva, intru în panică”, a mai spus Paula Rădulescu.

Un an dificil pentru fosta soție a lui Dem Rădulescu

Actrița a mai spus că a realizat în 2023 că este o fricoasă și că fuge de probleme. Aceasta speră ca în 2024 să aibă mai mult curaj și să nu se mai gândească la lucrurile negative.

„O fricoasă. Iau foarte multe medicamente, care uneori chiar îmi produc o intoxicație, se bat unele cu altele și-mi dau o stare proastă, de neliniște și de neîncredere. Mie nu mi-am oferit ce așteptam de la mine. Sunt altă fire, sunt sportivă, sunt foarte veselă. Nu am ieșit, îmi pare extrem de rău pentru oricine crede că vârsta înseamnă să te retragi Nu înseamnă deloc asta. Înseamnă că dacă ești exuberant și ai ce să oferi, chiar trebuie să dai. Sigur, nu trebuie să cazi în penibil. Că am mai văzut cazuri. Pentru mine chiar a fost un an de rac. Care dă înapoi. Am mult imaginație și arăt chiar foarte bine, fără modestie. Nici nu știu ce să fac, ce lenjerie să port. Oricum, un busuioc, din ce știam eu mai demult, sigur o să am. Nu cer nimic”, a spus aceasta.

Paula Rădulescu se teme de moarte

Paula Rădulescu a recunoscut că îi este extrem de frică de moarte pentru că nu știe cum e. Ea a declarat că deja are multe momente în care nu poate respira și în care are amețeli, dar că n-a mai ajuns la spital de 3 ani.

„În fiecare zi și-n fiecare moment. O teamă teribilă. Pentru că nu știu cum e. Nu mi-e frică să trec dincolo. Așa cum Dumnezeu i-a dăruit Stelei ce voia, că nu a știut, și a trecut în neființă. Nu vreau să fiu bolnavă. Când ai niște mari probleme și niște ani, te gândești că se termină. Și ți-e frică, dar nu că se termină. Ci de momentul acela, al despărțirii, când nu mai respiri. Greul pe care nimeni nu a știut să-l explice. Moartea clinică e o prostie, ești sub sedative care-ți induc diverse, dacă ai o minte bogată. Nimeni nu a trecut dincolo și s-a întors.

Aștept asta în orice moment. E unic și de neexplicat, de el mi-e frică. Și dacă vine, abia aștept să văd experiența. Îmi pare rău că nu voi putea povesti. Dar mi-e frică, pentru că deseori îmi e atât de rău, inima îmi face niște probleme, nu pot respira, am amețeli, de mă apucă panica. Dar eu am fost atât de vitează, încât de trei ani nu am mai ajuns la spital”, a mai spus actrița pentru Cancan.