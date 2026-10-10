Senatorul PSD Paul Stănescu a negat sâmbătă, 10 octombrie 2026, informațiile potrivit cărora ar fi primit o ofertă din partea AUR pentru a se alătura formațiunii conduse de George Simion.

Fostul secretar general al PSD susține că speculațiile privind o posibilă plecare din partid nu sunt adevărate și afirmă că nu și-a negociat niciodată convingerile politice.

Declarațiile au fost publicate pe Facebook, după apariția unor informații potrivit cărora AUR i-ar fi propus lui Paul Stănescu o funcție în conducerea partidului. Subiectul a fost comentat și de organizația PSD Olt, care a respins public ipoteza unei eventuale treceri a senatorului la formațiunea rivală.

În mesajul său, Paul Stănescu a criticat informațiile apărute în spațiul public, pe care le-a descris drept speculații fără fundament.

„Din păcate, de această dată, este lipsită de substanță şi se sprijină pe speculaţii care frizează absurdul”, a scris senatorul PSD.

Acesta a făcut referire la experiența acumulată în politică și la strategiile pe care le-a întâlnit de-a lungul carierei sale, afirmând că unele inițiative politice au avut succes, în timp ce altele s-au întors împotriva celor care le-au conceput.

Stănescu a subliniat că și-a construit activitatea politică în cadrul Partidului Social Democrat, alături de oameni în care a avut încredere. În opinia sa, pierderea unei funcții nu trebuie confundată cu renunțarea la valorile politice asumate.

Potrivit informațiilor atribuite unor surse politice, AUR i-ar fi oferit lui Paul Stănescu o poziție în conducerea formațiunii, similară celei pe care a deținut-o anterior în PSD: funcția de secretar general.

Informația nu a fost confirmată de o declarație oficială a AUR în materialul publicat de News.ro. În schimb, Paul Stănescu a respins explicit existența unor negocieri pentru transferuri politice și ocuparea unor funcții în alt partid.

„Cât despre presupusele negocieri pentru funcţii şi transferuri politice, spun limpede: informaţiile vehiculate nu sunt adevărate”, a transmis senatorul.

Prin urmare, presupusa ofertă trebuie tratată ca o informație atribuită unor surse politice, nu ca un acord confirmat între cele două formațiuni.

În continuarea postării, Paul Stănescu a afirmat că social-democrația reprezintă o convingere care i-a marcat întreaga carieră politică, nu o simplă afiliere ce poate fi schimbată în funcție de oportunități.

„Social-democraţia nu este pentru mine o etichetă pe care o înlocuieşti când apare o ofertă mai convenabilă. Este o convingere pe care mi-am construit întreaga carieră politică”, a precizat acesta.

Senatorul a mai spus că a preferat proiectele construite în timp, relațiile profesionale consolidate și respectul câștigat prin fapte, în locul oportunităților pe care le consideră facile.

Mesajul său urmărește să delimiteze parcursul politic personal de speculațiile privind o eventuală schimbare de partid.

Organizația PSD Olt a respins, la rândul său, informațiile privind o posibilă plecare a lui Paul Stănescu la AUR. Filiala a transmis un mesaj de susținere pentru senator, folosind o formulare ironică la adresa speculațiilor apărute.

„Cine nu are un Paul Stănescu în partid să-şi caute. Noi îl avem pe cel original!”, a transmis PSD Olt.

Reacția organizației județene și declarațiile senatorului indică respingerea publică a scenariului unei treceri la AUR. În lipsa unor confirmări independente privind presupusa ofertă, informațiile despre negocieri rămân la nivelul relatărilor atribuite surselor politice.