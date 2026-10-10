Politica

PSD Olt neagă zvonurile privind trecerea lui Paul Stănescu la AUR

PSD Olt neagă zvonurile privind trecerea lui Paul Stănescu la AURPaul Stănescu. Sursa foto: Captură video
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

PSD Olt a negat informațiile potrivit cărora senatorul Paul Stănescu ar putea trece la AUR și ar fi primit o ofertă pentru ocuparea unei funcții în conducerea formațiunii.

PSD Olt neagă zvonurile privind trecerea lui Paul Stănescu la AUR

Filiala PSD din județul Olt și-a exprimat public susținerea față de fostul secretar general al PSD, după apariția unor informații privind posibile negocieri politice.

„PSD Olt respinge informațiile privind o posibilă trecere a senatorului Paul Stănescu la AUR sau presupuse presiuni pentru obținerea unei funcții publice”, a transmis organizația într-o postare pe Facebook.

Reprezentanții filialei au subliniat contribuția lui Stănescu la dezvoltarea organizației din Olt și la consolidarea partidului la nivel național. Aceștia l-au descris drept un om al dialogului și al echilibrului, cu experiență în negocieri și în construirea consensului politic.

De ce nu este bine să pui toate fructele și legumele în același sertar al frigiderului
De ce nu este bine să pui toate fructele și legumele în același sertar al frigiderului
Procesele pentru vrăjitorie nu au început în Salem. Descoperire în Connecticut
Procesele pentru vrăjitorie nu au început în Salem. Descoperire în Connecticut

„Cine nu are un Paul Stănescu în partid să-și caute. Noi îl avem pe cel original!”, se arată în mesajul PSD Olt. Organizația a adăugat că relația senatorului cu partidul nu poate fi definită prin speculații și că schimbarea unei funcții nu presupune automat schimbarea convingerilor politice.

AUR neagă existența unor discuții

Informațiile privind o posibilă apropiere între Paul Stănescu și AUR au apărut după ce surse politice au afirmat că fostului lider social-democrat i s-ar fi propus o poziție în conducerea formațiunii conduse de George Simion. Potrivit acestor surse, funcția ar fi fost similară celei de secretar general, pe care Stănescu a deținut-o în PSD.

sursa: Facebook

Purtătorul de cuvânt al AUR, Ștefăniță Avrămescu, a negat însă existența unor asemenea discuții. „Nu au existat astfel de discuții”, a transmis acesta pentru News.ro.

Paul Stănescu a pierdut funcția de secretar general în 2025

Paul Stănescu a pierdut funcția de secretar general al PSD la congresul partidului din noiembrie 2025, când poziția a revenit lui Claudiu Manda, susținut de președintele formațiunii, Sorin Grindeanu.

După schimbarea conducerii, aparițiile publice și intervențiile politice ale lui Stănescu au devenit mai rare. Senatorul este considerat unul dintre oamenii cu experiență și influență în interiorul PSD, iar eventualele schimbări privind apartenența sa politică nu au fost confirmate de acesta în informațiile prezentate.

Stiri calde

19:26 - Neutralitatea nu apără Republicii Moldova de Rusia. Maia Sandu avertizează asupra propagandei de la Moscova
19:15 - AUR cere suspendarea lui Nicușor Dan. Petrișor Peiu explică acuzațiile aduse președintelui
19:07 - PSD Olt neagă zvonurile privind trecerea lui Paul Stănescu la AUR
18:55 - De ce nu este bine să pui toate fructele și legumele în același sertar al frigiderului
18:44 - Maia Maia Sandu nu renunță la ideea reunificării cu România: E un subiect care rămâne pe agendă
18:32 - Trei atacuri în școlile din Polonia, în mai puțin de o săptămână. Poliția a reținut 76 de persoane
18:21 - A recunoscut totul în fața judecătorilor. Serverele AI cu cipuri Nvidia ar fi ajuns ilegal în China
18:13 - Mirabela Grădinaru, mesaj de Ziua Mondială a Sănătății Mintale: „A cere ajutor nu este un semn de slăbiciune”

HAI România!

Retragerea lui Trump: de la Golf la Marea Britanie, forțele americane dau înapoi

Retragerea lui Trump: de la Golf la Marea Britanie, forțele americane dau înapoi

Paradoxul politicii lui Ceaușescu față de Moscova. Cum a ajuns România dependentă economic de Uniunea Sovietică

Paradoxul politicii lui Ceaușescu față de Moscova. Cum a ajuns România dependentă economic de Uniunea Sovietică

România, prinsă în jocul marilor puteri. De ce nu reușește să își apere singură interesele

România, prinsă în jocul marilor puteri. De ce nu reușește să își apere singură interesele

Proiecte speciale