PSD Olt neagă zvonurile privind trecerea lui Paul Stănescu la AUR

PSD Olt a negat informațiile potrivit cărora senatorul Paul Stănescu ar putea trece la AUR și ar fi primit o ofertă pentru ocuparea unei funcții în conducerea formațiunii.

Filiala PSD din județul Olt și-a exprimat public susținerea față de fostul secretar general al PSD, după apariția unor informații privind posibile negocieri politice.

„PSD Olt respinge informațiile privind o posibilă trecere a senatorului Paul Stănescu la AUR sau presupuse presiuni pentru obținerea unei funcții publice”, a transmis organizația într-o postare pe Facebook.

Reprezentanții filialei au subliniat contribuția lui Stănescu la dezvoltarea organizației din Olt și la consolidarea partidului la nivel național. Aceștia l-au descris drept un om al dialogului și al echilibrului, cu experiență în negocieri și în construirea consensului politic.

„Cine nu are un Paul Stănescu în partid să-și caute. Noi îl avem pe cel original!”, se arată în mesajul PSD Olt. Organizația a adăugat că relația senatorului cu partidul nu poate fi definită prin speculații și că schimbarea unei funcții nu presupune automat schimbarea convingerilor politice.

Informațiile privind o posibilă apropiere între Paul Stănescu și AUR au apărut după ce surse politice au afirmat că fostului lider social-democrat i s-ar fi propus o poziție în conducerea formațiunii conduse de George Simion. Potrivit acestor surse, funcția ar fi fost similară celei de secretar general, pe care Stănescu a deținut-o în PSD.

Purtătorul de cuvânt al AUR, Ștefăniță Avrămescu, a negat însă existența unor asemenea discuții. „Nu au existat astfel de discuții”, a transmis acesta pentru News.ro.

Paul Stănescu a pierdut funcția de secretar general al PSD la congresul partidului din noiembrie 2025, când poziția a revenit lui Claudiu Manda, susținut de președintele formațiunii, Sorin Grindeanu.

După schimbarea conducerii, aparițiile publice și intervențiile politice ale lui Stănescu au devenit mai rare. Senatorul este considerat unul dintre oamenii cu experiență și influență în interiorul PSD, iar eventualele schimbări privind apartenența sa politică nu au fost confirmate de acesta în informațiile prezentate.