Pedeapsă maximă pentru dopaj în fotbal. Final de carieră pentru campionul mondial, Paul Pogba

Jucătorul lui Juventus Torino Paul Pogba a primit suspendarea maximă pentru dopaj. El nu va mai putea juca fotbal timp de patru ani, până în 2028, ceea ce va echivala cu finalul carierei sale. Fotbalistul a picat un test doping în august 2023, fiind depistat cu doze anormale de testosteron.

Paul Pogba, cunoscutul jucător de fotbal francez va sta departe de teren următorii patru ani. Fotbalistul a fost suspendat pentru dopaj și nu va mai putea juca până în 2028. În vârstă de 31 de ani, pentru Pogba înseamnă finalul carierei.

Agenția Antidoping din Italia l-a suspendat provizoriu, iar Instanța Antidoping a dat verdictul final în cazul lui Paul Pogba. Mijlocașul lui Juventus a primit patru ani cu suspendare pentru doping. El a fost suspendat, inițial, în luna septembrie, după ce a picat un test antidoping. Ambele probe au ieșit pozitive,

În luna decembrie, Agenția Națională Antidoping i-a propus jucătorului un acord, dar Paul Pogba și avocații săi au refuzat. Drept care s-a ajuns în instanță, iar sentința nu i-a fost favorabilă. Jucătorul a primit pedeapsa standard, care putea fi redusă dacă demonstra că nu s-a dopat intenționat. Doar că nu s-a întâmplat așa ceva.

Decizia poate fi atacată la Tribunalul de Arbitraj Sportiv. Dacă nu va reuși să întoarcă rezultatul, Paul Pogba va pune ghetele în cui. Suspendarea primită l-ar putea forța să se retragă prematur. Peste două săptămâni împlinește 31 de ani, iar la finalul suspendării va avea 35. Or, e greu de crezut că va mai putea convinge vreo echipă mare.

Paul Pogba a revenit la Juventus în sezonul 2022/2023. Însă nu a reușit să se integreze în formație. Mijlocașul francez a jucat doar 10 meciuri, din cauza unor probleme de sănătate, la genunchi. Nici în actualul sezon competițional, 2023/2024 nu a început cu dreptul.

A avut ghinion chiar la primul meci, cu Udinese, de pe 20 august 2023. Juventus a câștigat cu 3-0, dar Pogba nu a prins nici un minut, fiind pe bancă. Cu toate acesta a fost selectat pentru testul antidoping, iar probele au fost pozitive. Campionul mondial din 2018 a fost depistat pozitiv cu testosteron. Este vorba despre un hormon interzis de Agenția Mondială Anti-Doping (WADA), care a fost depistat în doze foarte mari la Paul Pogba.

Folosirea testosteronului, în cazul sportivilor, urmărește dezvoltarea forței și a masei musculare, conform site-urilor de specialitate.

