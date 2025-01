Social Un medic și-a făcut public fluturașul de salariu. Cât câștigă rezidentul de la ATI







Paul Oargă, specialist în Anestezie și Terapie Intensivă (ATI), a arătat fluturașul său de salariu, dezvăluind venitul său net lunar pe care-l primește la Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca.

Paul Oargă și-a făcut public fluturașul de salariu

Deși a activat timp de aproape un an într-un spital din Irlanda, unde avea un salariu dublu, el afirmă că motivul principal pentru care medicii români decid să emigreze nu este legat de remunerație.

„Am continuat să lucrez ca medic rezident de ATI în ultimul an, anul V. În toamnă am dat și examenul de specialitate și vreau să vă anunț că sunt specialist, chiar dacă nu am terminat încă toată perioada de rezidențiat. Mai am până la finalul lunii martie. Examenul de specialitate l-am luat și aș putea să spun chiar cu brio după cinci ani de rezidențiat,” a explicat medicul Paul Oargă.

În legătură cu salariul său din România, Paul Oargă a arătat fluturașul de salariu pentru luna octombrie 2024, evidențiind că venitul său net este de 9.642 de lei (aproximativ 1.928 de euro).

„Aceasta reprezintă venitul meu net ca medic rezident la finalul anului 5 de rezidențiat,” a explicat Paul Oargă, subliniind că suma menționată nu include compensațiile pentru gărzile efectuate.

Paul Oargă. Sursa foto: Facebook

Câși bani în plus a primit pe gărzi

Paul Oargă a efectuat două gărzi în luna octombrie 2024, dintre care una a avut loc într-o duminică sau într-o zi de sărbătoare. Durata totală a gărzilor a fost de 40 de ore, cu o gardă de 24 de ore și cealaltă de 16 ore.

Pentru aceste două gărzi, a încasat 1994 lei brut, din care 500 lei brut au fost acordați printr-o ordonanță de guvern pentru medicii rezidenți care efectuează mai mult de două gărzi pe lună. Suma netă primită pentru cele două gărzi a fost de 1166 lei, pentru cele 40 de ore lucrate.

„Asta înseamnă 30 de lei pe oră. Deci cu asta rămâi. Vă las pe voi să decideți dacă este mult sau puțin, dar trebuie să luați în considerare că acest 30 de lei pe oră vin după 6 ani de facultate la medicină și 5 ani de pregătire în specialitatea anestezie și terapie intensivă,” a mai araătat medicul din Cluj.

Paul Oargă, despre cum era plătit în Iranda

În Irlanda, Paul câștiga aproximativ 1.900 de euro net în două săptămâni, având o chirie lunară de 1.800 de euro. Medicul spune că acolo plata se face la fiecare două săptămâni.

Paul Oargă: „Săptămâna de lucru constă în 39 de ore, așa că, la finalul celor două săptămâni, trebuie să ai 78 de ore lucrate. Pentru aceste ore, venitul brut este de 2.382 de euro. În plus, pentru cele 15 ore suplimentare de gărzi, a primit 687 de euro brut.

Astfel, după deducerea impozitelor, rămân cu 1.900 de euro net. Aceasta este suma pentru două săptămâni. Este o sumă considerabilă, care îți permite să ai un trai decent în Irlanda,” a concluzionat mediul pentru stiridecluj.ro.