Patru zodii care vor avea probleme marți. Se enervează și dau vina pe Mercur, dar nu asta e soluția

Patru semne zodiacale ar putea resimți o perioadă mai tensionată în zilele următoare, caracterizată prin iritabilitate, schimbări bruște și reacții emoționale mai intense.

Aceste influențe sunt atribuite unor configurații planetare care afectează modul în care nativii își gestionează comunicarea, relațiile și emoțiile.

Un articol recent publicat de People arată că de pe data de 5 februarie 2026 planeta Mercur în Vărsător formează o cuadratură (aspect astrologic tensionat) cu Uranus în Taur, generând o perioadă marcată de schimbări bruște și perturbări ale rutinei normale.

Această configurație este adesea asociată cu reacții emoționale neașteptate, tendința de a fi impulsiv și dificultăți în comunicare.

Conform aceleiași surse, patru zodii vor fi, în mod special, cele mai influențate de această energie astrologică și, implicit, mai predispuse să treacă prin momente tensionate sau nervoase în acest interval: Berbec, Taur, Gemeni, Rac.

Nativii din Berbec ar putea simți presiunea schimbărilor bruște în relații și situații sociale, ceea ce le poate afecta starea de spirit și răbdarea.

Pot apărea surprize în discuțiile cu prietenii sau colegii, iar reacțiile impulsive sunt mai probabile decât de obicei, susțin astrologii.

Pentru Tauri, tranzitul astrologic actual aduce în centrul atenției nevoia de a naviga între responsabilități și dorința de independență.

Această tensiune poate crea frustrări sau situații în care acești nativi vor fi nevoiți să își exprime ferm punctul de vedere, inclusiv într-un mod mai direct sau iritat.

Zodia Gemeni se confruntă în această perioadă cu provocări legate de comunicare și planificare pe termen lung.

Astrologii avertizează că nativii își pot regândi obiectivele și pot experimenta frustrări atunci când interacțiunile nu decurg conform așteptărilor, ceea ce poate duce la nervozitate crescută.

Pentru nativii din Rac, influențele astrale accentuează chestiuni legate de siguranța emoțională și de securitatea personală.

Situațiile legate de prieteni sau grupuri apropriate ar putea aduce în prim-plan discuții sensibile sau momente de reflexie intensă, ceea ce poate genera iritabilitate.

Astrologii explică faptul că aspectele planetare tensionate, cum sunt cuadraturile sau schimbările majore de direcție ale planetelor lente, pot stimula impulsuri emoționale și pot destabiliza rutina obișnuită a zodiilor.

În cazul de față, coexistența unei energii perturbatoare cu tendințe de comunicare amplificată poate face ca reacțiile spontane — uneori mai nervoase — să fie mai frecvente.

Pe lângă tranzitul Mercur–Uranus menționat anterior, astrologii notează că începutul lunii februarie este marcat de activări energetice care pun accent pe clarificări, schimbări și regândirea unor planuri personale sau profesionale.

Astfel, exprimarea emoțiilor mai intense sau impulsivitatea poate fi văzută ca o reacție la energiile cosmice în mișcare.