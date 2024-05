Social Patru oi vor merge la școală, pentru ca o clasă să nu fie desființată







Părinții și aleșii locali dintr-un sat din regiunea franceză Moselle (zonă situată în nord-estul Franței, sud-vestul Germaniei și estul Luxemburgului) au găsit ca unică și disperată soluție de a salva o clasă amenințată cu închiderea, înscrierea în anul 2024-2025 a patru oi, pentru a ajunge astfel la numărul minim de elevi prevăzut de lege, scrie ziarul Le République des Pyrenees.

O inițiativă originală de salvare a clasei

Una dintre cele cinci clase ale grupului educațional intercomunal (RPI) Nitting-Voyer-Hermelange din regiunea Moselle este pe cale să se închidă la începutul următorului an școlar din cauza lipsei de elevi.

În prezent, unitatea are 94 de elevi, cu patru mai puțini decât pragul impus de Ministerul francez al Educației Naționale. O situație pe care primarul din Voyer, Bertrand Janson, a descris-o drept „omniprezentă” pe RTL, amintind că această clasă a putut să se deschidă în 2021 cu doar 90 de elevi.

Pentru a remedia această situație, părinții elevilor și aleșii municipiilor în cauză au decis să ducă absurdul dincolo de orice limită, prin înscrierea a patru oi la școală. Această inițiativă se face ecoul unei acțiuni similare desfășurate în 2019 de părinții din Belledonne, în Isère, unde au fost înregistrate 15 oi pentru a crește numărul de școlari.

"Nici primarii, nici părinții nu au fost de acord cu închiderea clasei. Am protestat inițial, dar nu am primit niciun răspuns din partea guvernului. Așa că am decis să folosim absurdul pentru a răspunde la o decizie absurdă", arăta Loïc Firtion, președintele asociației de părinți, într-o înregistrare video.

Cele patru oi au nume neașteptate

Dosarele celor patru ovine, care poartă numele lui John Deere, Marguerite Duprés, Phil Tondu și Valériane Deschamps, au fost completate corespunzător și depuse la Ministerul francez al Educației Naționale. Această acțiune simbolică a atras atenția asupra provocărilor cu care se confruntă micile școli rurale în fața criteriilor stricte ale Ministerului Educației Naționale.

Prin înscrierea oilor la școală, părinții și aleșii speră să evidențieze importanța flexibilității și adaptabilității în politicile educaționale, atrăgând în același timp atenția asupra nevoilor specifice ale comunităților rurale.

Alegerea celor patru oi nu a fost întâmplătoare

"Copiii noștri nu sunt oi care să fie numărate”, a explicat Firtion, care, în același timp, i-a asigurat pe militanții pentru drepturile animalelor că ovinele împrumutate de la un crescător local s-au întors între timp la fermele lor.