Patru morți și zeci de răniți în Spania. Tavanul unui club din Mallorca s-a prăbușit peste clienți

Un eveniment tragic a avut loc în Spania, joi, 23 mai. Tavanul unui club cu două etaje din Mallorca s-a prăbușit peste clienți. Cel puțin patru persoane ar fi murit și alte zeci au fost rănite. Este vorba de localul Medusa Beach din Arenal, o stațiune situată la câțiva kilometri de capitala Palma.

Potrivit presei locale, patru persoane au murit și alte 27 au fost rănite. Tragedia din Spania s-a petrecut în jurul orei 21:30, ora României. Inițial, s-a prăbușit primul tavan al localului, după care, din cauza greutății mult prea mari a cedat și parterul clădirii.

Majoritatea victimelor rănite sunt turiști și persoane de vârstă mijlocie. Potrivit anchetei preliminară supraîncărcarea este principalul motiv care a condus la prăbușirea localului din Spania. Mare parte din victime se aflau la etajul inferior în momentul prăbușirii. La scurt timp după, incident, premierul Pedro Sanchez a emis un comunicat pe rețelele de socializare.

🚨#Breaking: A restaurant collapse in Playa de Palma, Mallorca has resulted in at least four deaths and 27 injuries.

Search and rescue operations are ongoing, with ten people still trapped.#Mallorca #PlayadePalma pic.twitter.com/S25EINxNQ1

— World News Global (@WorldNewsGb) May 24, 2024