AUDIERE-BOMBĂ la Parchetul General. ACUZAȚII DEVASTATOARE cu privire la dosarul procurorilor de la DNA Ploiești

Joi, Ana Maria Pătru, fosta șefă AEP, s-a prezentat la Parchetul General, pentru a fi audiată în calitate de „persoană vătămată” în dosarele în care sunt vizați procurorii de la DNA Ploiești Lucian Onea și Cerasela Răileanu. Pătru spune că cei doi au păcălit instanțele și au abuzat oamenii.





„Am fost chemată ca persoană vătămată în două dosare instrumentate, împotriva procurorilor Onea Lucian și Cerasela Răileanu. Mai precis, a torționarilor Lucian Onea și Cerasela Răileanu.

Eu nu sunt în măsură să-i acuz, probabil o să-i acuze procurorii, Ceea ce e este destul de grav este faptul că acești procurori, de-a lungul timpului, au păcălit instanțele de judecată, au abuzat oamenii, au șantajat cu copii, au făcut foarte multe lucruri grave și cred că a venit momentul să plătească și ei.

Eu cred că tuturor care au fost acuzați, apoi puse sub învinuire, cred că tuturor li s-au întâmplat lucruri grave, pentru că acolo, eu am avut propria experiență și am văzut ce înseamnă să fii șantajat cu copilul, să fii abuzat și să fii distrus”, a declarat Ana Maria Pătru, la intrarea în sediul Parchetului General.

Fosta șefă AEP a subliniat că fostul șef al DNA Ploiești, procurorul Lucian Onea, o șantaja și îi suna copilul chiar și după ce a fost eliberată din arestul preventiv.

„Nu vreau să mă victimizez cu copilul, nu cred că am fost singura care a trecut prin așa ceva. Știți bine, și după ce am ieșit din arest, Lucian Onea îmi suna copilul la școală. Vă dați seama, mai grav de atât ce poate să fie? Încă un an de zile după ce am ieșit din arest”, a mai spus Ana Maria Pătru.

Nadia Comaneci, DRAMA unei mamei campioane! Copilul ei a venit la ea si... Continuarea e sfasietoare!

Pagina 1 din 1