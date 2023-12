Patronul firmei din Odorhei a fost arestat. Reținut pentru ucidere

Patronul din Odorhei, după gratii. In Odorheiu Secuiesc, o gravă tragedie a avut loc la internatul Liceului „Tamasi Aron”. Potrivit ultimelor informații, Laszlo Szilveszter Sandor, administratorul și acționarul unic al SC Lareno – Fa SRL, a fost arestat preventiv pentru 24 de ore. Procurorii îl acuză de ucidere și vătămare corporală din culpă. Această arestare, survenită marți, anticipează prezentarea lui în fața instanței cu propunerea de arestare preventivă.

Laszlo Szilveszter Sandor este în centrul anchetei pentru coordonarea necorespunzătoare a lucrărilor de excavare la internat. Cauza prăbușirii clădirii? Se pare că a dispus săpături peste limitele proiectului. Nerespectarea normelor de siguranță a dus la prăbușirea unui perete al internatului, provocând moartea unui minor și rănirea altor trei. Un copil a scăpat ca prin minune. Incidentul a stârnit îngrijorare și întrebări serioase cu privire la standardele de siguranță în proiectele de construcție.

El este acuzat că a supravegheat lucrările de excavare, fără a respecta dimensiunile stabilite în planul proiectului. Instrucțiunile sale către angajați au fost să sape până la baza fundației, la o adâncime de peste 2 metri. În ciuda faptului că adâncimea maximă stabilită în proiect era de doar 1,10 metri, comparativ cu nivelul terenului înainte de începerea lucrărilor.

Marți, László a declarat pentru postul de televiziune Antena 3 că doreau să avanseze rapid cu lucrările, nu au luat în considerare protecția împotriva prăbușirii. Totodată s-a apărat spunând că nu știau că copiii erau în clădire. “Aceasta ar putea fi posibil, deoarece lucrătorii au operat între orele 10:00 și 15:30. Așa cum a declarat primarul Gálfi Árpád într-o conferință de presă marți. Internatul s-a prăbușit la ora 16:00, aproximativ după orele școlare. Deci, este posibil ca într-adevăr copiii să nu fi fost în clădire în timp ce se lucra, aceștia ocupând clădirea ulterior. Cu toate acestea, tragedia a avut loc”, notează ziarul local uh.ro

„Nu am avut cum să pregătim. Nu ştiam că sunt copii înăuntru. Noi de afară am spus că nu intră nimeni. Îmi pare rău! Este problemă mare. A murit un băiat. (…) Dimineață, am dat ordin oamenilor (să înceapă săpăturile în zona internatului-n.r.). La 10, ieri, și la 12-13 (le-am spus) să fie gata. Au săpat cu excavator. Colegul a văzut că de sus cade niște tencuială”, a declarat Laszlo Sandor, marți, la Antena 3.