Un copil a scăpat ca prin minune, la Odorheiu Secuiesc

László Barna, colegul de cameră al tânărului mort la Odorheiu Secuiesc, a relatat jurnaliștilor că a părăsit încăperea doar cu câteva minute înaintea tragediei. Când el a plecat din internat, David avea căștile pe urechi și se pregătea să doarmă.

Colegul de cameră a lui David a plecat din internatul din Odorheiu Secuiesc înainte de tragedie

László Barna povestește că e posibil ca prietenul său să nici nu își fi dat seama ce se întâmplă pentru că avea căștile în urechi.

La scurt timp după ce a ieșit din clădirea internatului, băiatul a auzit o bubuitură puternică și a observat un nor imens de praf. Însă, a crezut inițial că un copac a căzut în apropierea sa.

După ce a fost contactat de colegii săi de clasă și informat despre prăbușirea internatului, László Barna s-a întors în grabă la clădirea din Odorheiu Secuiesc unde l-a văzut ultima dată pe David. Însă, la sosire, a constatat că colegul său de cameră lipsea.

„Eu am plecat cu trei minute înainte de a se prăbuși căminul. La ora 15.50 eram înăuntru, la 15.52 am plecat și la și 55 deja mă sunau că ce s-a întâmplat, că s-a prăbușit căminul.

Eu am gândit că a căzut ceva din perete, o întâmplare minoră, dar s-a prăbușit toată camera, nu era nimeni în cameră în afară de David, care dormea deasupra mea”, a spus colegul de cameră al băiatului.

David, un băiat „cu suflet bun”

Băiatul a avut doar cuvinte de laudă la adresa colegului său de cameră din internatul din Odorheiu Secuiesc. David a fost descris ca un băiat cu suflet bun.

„La urmă toți spuneau că David este înăuntru, mă gândeam că poate a adormit și nici nu putea să audă dacă a crăpat ceva, pentru că avea și căștile pe urechi.

Era un copil bun, cu suflet foarte bun! Îmi este prieten de demult, anul trecut am fost colegi de cameră, a fost un băiat foarte bun! Eu am fost ultimul care a vorbit cu el… Cum am spus, la ora 15.50 am plecat și la minutul 55 deja era clădirea căzută”, a mai povestit Laszlo Barna în exclusivitate la Antena 3 CNN.

Patru elevi, prinși sub dărâmăturile căminului din Odorheiu Secuiesc

Tânărul a fost descoperit de un câine de căutare al salvamontiștilor. Însă intervenția a fost prea târzie. După două ore și jumătate de căutări, David a fost scos fără viață.

Patru adolescenți au fost prinși sub dărâmături în urma prăbușirii clădirii unde erau cazați, în Odorheiu Secuiesc.

Pe lângă David, o fată a fost rănită grav. Ea se află acum în comă, având o fractură la coloana vertebrală.