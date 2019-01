Reacția patronului lui Sepsi cu privire la finanțarea primită din partea Guvernului Ungariei: „Mi se pare un lucru firesc!”

Guvernul Ungariei are fonduri speciale pentru cluburile sportive din Secuime, lucru care a strânit controverse în România. Printre acestea se numără și Sepsi OSK, grupare ce activează în Liga 1 Betano.





Despre finanțarea primită de la Guvernul Ungariei a vorbit Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi, care crede că și ţara noastră ar trebui să sprijine comunităţile de români din străinătate.

„Investiţiile sunt o treabă, echipa mare e altă treabă. Noi am primit bani de investit pentru copii şi juniori. De acolo nimic nu se poate scoate şi să se dea la echipa mare. E exclus din start. Noi trăim din sponsori, reclame şi publicitate. Noi am ajuns acolo că sunt şi firme, şi din ţară, şi din străinatate care ne contactează văzând că suntem în progres. Şi ne întreabă cam câţi bani ar trebui să punem sigla Telekom sau altă siglă la echipament. Şi noi spunem 2-300.000 pe an. Deja puteţi fii sponsorul nostru principal.

Mi se pare un lucru firesc. Şi Guvernul României ar trebui să investească în Moldova. Sunt mulţi români şi în Spania, şi în Italia, şi ţara mama ar trebui să ajute compatrioţii ei. Şi banii care vin aici ca să construim o infrastructură pentru copii, nu e subliniat pentru copii de etnie maghiară sau altă etnie. Nu. Pentru oraşul Sfântu Gheorghe. Unde sunt bineveniţi toţi. Noi nu facem nicio diferenţă. Se vede şi la echipa mare”, a declarat Laszlo Dioszegi pentru Telekom Sport.

