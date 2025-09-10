Economie Patrick André de Hillerin sugerează motivul odei lui Liiceanu pentru Bolojan. A primit un spațiu pentru o cafenea în Oradea







Jurnalistul Patrick André de Hillerin a publicat pe Facebook o postare în care sugerează că patronul editurii Humanitas, Gabriel Liiceanu nu a scris dezinteresat textul elogios la adresa premierului Bolojan. Jurnalistul leagă oda închinată premierului de atribuirea, prin licitație, a unui spațiu pentru Librăriile Humanitas (librărie + cafenea) în sediul Bibliotecii Județene „Gheorghe Șincai” din Oradea.

„Multă lume și-a pus această întrebare: „Cât costă o odă de la Liiceanu?”. Și eu, recunosc. Dar mă așteptam la ceva mai complicat, niște scheme prin APTOR, din care domnul Liiceanu să câștige mai mult, ca influencer. Ei bine, e mai simplu” a scris jurnalistul.

Iată cum s-au desfășurat evenimentele, potrivit lui Patrick André de Hillerin (PAH). Pe 30 iunie 2025, Consiliul Județean Bihor aprobă, prin hotărâre, închirierea prin licitație a unui spațiu în bibliotecă, cu destinația „librărie cu cafenea”.

Pe 11 iulie și 4 august 2025, Biblioteca „Gheorghe Șincai” publică anunțurile de licitație și documentația de atribuire pe site-ul instituției. Între 26 și 27 august 2025 – Biblioteca anunță semnarea contractului cu Librăriile Humanitas pentru spațiul respectiv.

Pe 1 septembrie 2025, presa locală consemnează redeschiderea bibliotecii. Se anunță că la parter funcționează „o librărie Humanitas și o cafenea literară”.

La finalul acestei operațiuni, pe 6 septembrie 2025 – Liiceanu publică articolul elogios despre Bolojan. Iată un fragment:

„Și eu vreau să vorbesc despre dl Ilie Bolojan…dacă ne gândim cum l-au chinuit iudeii pe bietul Moise pe parcursul celor 40 de ani, cât a durat traversarea deșertului de către iudei după <fuga din Egipt>, suspinând de dorul oalelor cu carne fiartă de care avuseseră parte în sclavia egipteană. Ei preferau să renunțe în veci la libertate în schimbul <oalei cu carne> a sclaviei, decât să mănânce mâncarea de pasaj – <mana> – pe care Iahve i-o dăduse lui Moise pentru oamenii lui pe perioada de criză a traversării pustiului Sinai. Și da, îndrăznesc să spun, că noi suntem acum, cu guvernarea Bolojan, într-o situație analogă: nu vom atinge pământul făgăduinței dacă nu vom accepta că esența reformei de redresare a României după anii de dezastru uselist (socialisto-liberal), este una administrativă, iar esența acesteia este una de ordinul cifrelor și al contabilității”, scria Gabriel Liiceanu, pe pagina sa de Facebook.

În postare sa, PAH sugerează că „caietul de sarcini” ar fi favorizat un singur lanț de librării, afirmând că rezultatul licitației a fost previzibil. Acestea sunt afirmații ale jurnalistului, pe care le susține cu trimitere la documente publice și la anunțurile instituției. Condițiile de participare la licitație erau modelate pentru viitorul ocupant, editura condusă de Gabriel Liiceanu. Adică cifra de afaceri trebuia să fie realizată în prtoporție de 75 la sută din vânzare de carte, în ultimii trei ani. Să opereze cel puțin o cafenea și să organizeze minim 50 de lansări de carte pe an.

Biblioteca „Gheorghe Șincai” a fost modernizată și redeschisă la început de septembrie, proiectul fiind finanțat inclusiv prin PNRR. Bineînțeles că noua amenajare includea zona de librărie/cafenea.

Până la ora publicării, nu există un punct de vedere public al Librăriilor Humanitas, al Bibliotecii „Gheorghe Șincai” sau al CJ Bihor cu privire la acuzațiile de favorizare; procedura de atribuire este consemnată în anunțuri și hotărâri oficiale.