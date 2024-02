Monden Pastilele de slăbit, cauza morții unui cântăreț de muzică populară







Pastilele de slăbit ar fi cauza morții unui cântăreț de muzică populară, care s-a stins din viață la doar 31 de ani.

Mile Povan, în vârstă de doar 31 de ani, a trecut în neființă, iar circumstanțele morții sale au fost, preț de câteva zile, învăluite în mister. Pastilele de slăbit ar fi fost cele care l-au ucis. Acestea ar fi fost folosite de cântăreț în încercarea de a scăpa de kilogramele în plus.

Mile Povan, cunoscut și sub numele său real Mihai Leric, a fost un interpret foarte apreciat al muzicii populare, cu o popularitate deosebită în special în regiunea Ardealului.

Pastilele de slăbit, cauza morții

Mile Povan avea o dorință arzătoare de a slăbi și a depus eforturi considerabile în ultima perioadă pentru a-și atinge scopul. Obsesia sa pentru pierderea în greutate era cunoscută chiar și de către cei apropiați. A ales să urmeze o dietă drastică și să recurgă la pastile pentru a-și atinge obiectivul.

Se spune că interpretul de muzică populară ar fi utilizat Ozempic, un medicament care a stârnit multe controverse atât în țară, cât și în străinătate. Conform informațiilor de la Fanatik, pastilele de slăbit ar fi fost, de fapt, cauza tragicului sfârșit al lui Mile Povan. Efectele secundare ale acestor pastile pot fi extrem de neplăcute, incluzând insomnie, anxietate, palpitații, diaree sau iritabilitate severă. De asemenea, substanțele chimice pe care le conțin pot crea dependență.

Trimis acasă de medici

Mile Povan ar fi resimțit efecte neplăcute din cauza pastilelor, motiv pentru care a decis să meargă de urgență la spital. După consult, medicii l-ar fi lăsat să plece acasă, conform informațiilor furnizate de Pro TV. Artistul s-a întors acasă, unde, din nefericire, a decedat. Fratele său, îngrijorat, a solicitat ajutorul autorităților pentru a deschide ușa. În ziua respectivă, fratele încercase de mai multe ori să-l contacteze telefonic pe Mile, însă acesta nu a răspuns.

Pastilele de slăbit, pericol pentru sănătate

Fenomenul legat de medicamentul Ozempic este subiectul unor preocupări extinse. FDA (The Food and Drug Administration), organizația din SUA responsabilă cu reglementarea alimentelor și medicamentelor, echivalentă în România cu Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale (ANMDM), a înregistrat 18 reclamații legate de acest medicament până la sfârșitul lunii septembrie 2023, conform New York Post. În Australia, o femeie în vârstă de 56 de ani a decedat după ce a luat aceste pastile, dorind să slăbească pentru nunta fiicei sale.

Găsit fără suflare

Solistul Mihai Leric, cunoscut cu numele de scenă Mile Povan, a murit. Artistul a fost găsit fără suflare de către fratele lui în locuința sa din municipiul Arad, marți seara. Potrivit primelor informații, artistul ar fi făcut infarct.

Fratele artistului a sunat la 112 pentru că acesta nu răspundea la telefon, iar la fața locului s-au deplasat pompierii pentru a dărâma ușa locuinței sale și un echipaj al serviciului de ambulanță care a constatat decesul.