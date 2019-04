Paştele vine la TVR 2 cu programe de sărbătoare

Şase zile de sărbătoare alături de TVR 2! Paştele şi minivacanţa de 1 Mai aduc în grila postului, în perioada 26 aprilie-1 mai, ediţii speciale ale emisiunilor consacrate, spectacole de muzică populară, mari artişti, producţii cinematografice româneşti şi străine, spectacole de circ şi documentare..





• În prima zi de Paște, de la ora 15.00, Paul Surugiu-Fuego invită telespectatorii la o petrecere cu divertisment, folclor şi umor, la „Drag de România mea!”;• Şi tot duminică, de la ora 18.00, vom afla “Ce ne aduce iepuraşul, de Paşte?”, într-o ediţie „Gala umorului” cu momente antologice, dar şi umor „la zi”;• Duminica filmului românesc a pregătit cinefililor comediile „Un surâs în plină vară” (de la ora 13.10) şi „Astă seară dansăm în familie” (de la ora 20.10);• În ziua de 1 Mai vom viziona două filme despre eroul snoavelor populare românești: „Păcală” (de la ora 13.35) şi „Păcală se întoarce” (21.10).În Vinerea Mare, pe 26 aprilie, intrăm în atmosfera Sfintelor Sărbători de Paşti cu două documentare care ne îndeamnă la reflecţie. „Materik. Poziția incomodă din care ne rugăm”, realizat de Manuela Morar, va fi difuzat de la ora 15.00 şi îl prezintă pe Vasile Kovaliov, ultimul supraviețuitor cu origini basarabene al lagărelor cu regim sever din Kolyma. De la ora 17.15, TVR 2 a programat documentarul„Părintele Arsenie Boca, omul lui Dumnezeu”, despre personalitatea unică a duhovnicului român.„Liturghia este inima comunităţii”, spune părintele Vasile Gavrilă, invitatul Danielei Zeca Buzura la „Mic dejun cu un campion”, sâmbătă, 27 aprilie, de la ora 10.00. Slujitor la Biserica Sfântul Nicolae Ghica - Paraclis Universitar din Bucureşti şi profesor de teologie, părintele Gavrilă ştie cum să se apropie de oameni, este o prezenţă carismatică şi un profesor preţuit.De la ora 12.30, echipa „Cap compas” ne poartă în Ierusalimul contemporan. Femeile au jucat un rol crucial de-a lungul civilizaţiei, iar Sibilla, Melinsanda, Maria sau Isabela sunt câteva nume care şi-au croit destinul împreună cu oamenii de aici.Ediţia specială „Femei de 10, Bărbaţi de 10” păstrează şi de Paşte sloganul “Emisiunea faptelor bune și a românilor de 10”. De la ora 15.00, invitaţii Marinei Almașan sunt: un cercetător științific, un frizer român din Anglia, recunoscut pentru grija sa față de săraci, un ultramaratonist care a înconjurat globul pământesc pentru a aduna banii necesari unui nou centru destinat bolnavilor de cancer, un antrenor de box, care a transformat un copil al străzii într-un campion şi o familie care a adoptat trei orfani geniali în domeniul muzical. Daniela Condurache va găti pe tot parcursul emisiunii cozonaci, de care se vor bucura invitaţii și spectatorii.În prima zi de Paşte, de la ora 7.00, spunem „Hristos a înviat!” la Muzeul Satului Vâlcean din Bujoreni, alături de interpreți și ansambluri de renume. Printre invitați: Margareta Clipa, Elisabeta Turcu-Juverdeanu, Tulnicăresele din Avram Iancu – Alba, grupul vocal-folcloric Ciuleandra, grupul bărbătesc Rapsozii Oltului, Adriana Mihai, Neta Soare, Marinela Baba, Maria și Mihai Nemeș etc.Ediţii speciale au pregătit şi emisiunile „Ferma” (ora 9.00), „Pescar hoinar” (ora 10.00), unde aflăm reţete de cherhana şi „Natură şi aventură” (ora 10.30). La „Descalecati in Carpati” (sâmbăta şi duminica de la ora 12.00) vom afla despre Karpatia Horse Show, eveniment găzduit de fostele domenii cantacuzineşti de la Floreşti, iar la „Sănătate cu de toate” (ora 12.30) mergem în Drăgoiasa, Suceava, pentru masa tradițională a sărbătorii Paştelui.Show de sărbătoare la Galele „Drag de România mea”, duminică, 28 aprilie, de la ora 15.00. „Cine bate seara, la fereastra mea”, cântau cu ceva timp în urmă Irina Loghin și Benone Sinulescu, iar acum artiștii vor trăi o reîntâlnire emoționantă. Printre invitaţii lui Paul Surugiu-Fuego se mai numără Floarea Calotă, romanticul Ovidiu Komornik, Elena Gheorghe, Maria Dragomiroiu, Taraful Cleante şi Diana Matei. Mielul de Paști îl va aduce Nae Alexandru, actorul Teatrului Constantin Tănase.De la ora 17.00, la TVR 2 urmărim o ediţie specială „D’ale lu’ Mitică”, iar de la ora 18.00, la „Gala umorului” actorii Dem Rădulescu, Tamara Buciuceanu, Dan Condurache, Stela Popescu și Alexandru Arșinel revin cu momente din Arhiva TVR. Scheciuri inspirate din umorul cotidian au pregătit Dragoş Huluba și Marius Rizea, în „Vegetarianul” și „Viața spirituală a lui Gheorghe”, cu Mirela Zeţa şi Dragoş Stoica.Duminica filmului românesc a pregătit două comedii: „Un surâs în plină vară” (de la ora 13.10), cu Sebastian Papaiani, Florina Luican şi Draga Olteanu Matei şi „Astă seară dansăm în familie” (de la ora 20.10), cu Dem Rădulescu, Sebastian Papaiani şi Stela Popescu. Seara se încheie cu filmul „Belea mare în Miami” (SUA, 2002), ora 22.10, cu Tim Allen şi Renee Russo în rolurile principale.Luni, 29 aprilie, de la ora 10.00, petrecem cu cântec şi joc la Muzeul Naţional al Satului Dimitrie Gusti, la „Sărbătoarea primăverii”. Printre invitaţi: Margareta Clipa, Floarea Calotă, Petrica Mâţu Stoian, Maria Loga, Angela Săftoiu, Cornelia Ardelean, Ana Almaşana Ciontea, grupul vocal-folcloric "Rapsozii Oltului" etc.De la ora 14.10, TVR 2 vă invită la comedia romantică „Iubire cu gust de cafea” (Brimming with love – SUA, 2018), iar de la ora 17.00, „oanApp” a pregătit o ediţie specială cu „Dansul iepuraşilor”, al ansamblului de balet Arabesque. Gazda Oana Mareş îi va avea invitaţi pe Andreea Antonescu, Maria Cârneci, Medeea Marinescu şi fiul ei, Luca, Dinu şi Andreas Maxer. După o nouă ediţie a sezonului 5 „Câştigă România!”, prezentată de Virgil Ianţu de la ora 20.00, încheiem seara cu o drama romantică, „Lasă-mă să te iubesc” (LOVE ON THE EDGE – SUA, 1998), de la ora 21,10, cu Sean Young, Perry King şi Priscilla Barnes în rolurile principale

