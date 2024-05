Monden Pasha Parfeni se reinventează după divorț. Surpriza pregătită pentru fani







Pasha Parfeni, cunoscutul cântăreț din Republica Moldova, a surprins pe toată lumea când a anunțat, zilele trecute, că că divorțează de soția sa, Iuliana Scutaru. Cei doi s-au căsătorit în 2017, după o relație de 7 ani.

„Îmi vine foarte greu să vorbesc despre asta. Ăsta e și motivul de ce am lipsit atât timp din spațiul online. Adevărul este că, după 15 ani de relație, noi cu Iuliana am luat decizia să ne despărțim. Am avut 15 ani plini de dragoste, de momente frumoase și de momente mai puțin frumoase. Să știți că alături de ea am dezvoltat proiecte fantastice și am lansat piese frumoase și anume așa vreau să ne țineți minte. Sunt foarte recunoscător pentru tot, doar că la un moment dat ceva nu a mers bine, așa ceva se întâmplă, suntem și noi oameni”, a spus Pasha Parfeni.

Pasha Parfeni lansează piesa ”Vecinii”

După anunțul divorțului, Pasha a venit cu o surpriză muzicală. Artistul a anunțat că, în curând, va lansa o nouă piesă: „Vecinii”. Pentru această melodie, Pasha Parfeni a filmat și un videoclip, în care joacă mai mulți actori din Republica Moldova. Printre ei, Dumitru Roman și Pavel Sîrbu de la Comedy Zebra Show. În videoclip apare și bloggerița Cristina Miron.

”Aceste filmări au depășit toate așteptările noastre. Eram pregătiți pentru ceva epic, dar, în final, mulțumită echipei și lucrului depus în comun, am reușit să dăm tot ce-i mai bun din noi! Cred că pozele justifică cuvintele mele. Mulțumiri echipei de actori, producție, și regizorului-ului Max Pasiuc, cu care am gândit această idee. Am fost extraordinari. Acum aștept cu sufletul la gură lansarea piesei; până atunci, vă vom bucura cu content și mici spoilere”, a scris Pasha Parfeni pe pagina sa de Facebook.

Cine este Pasha

Pasha Parfeni s-a născut la Orhei, pe 30 mai 1986, pe teritoriul de atunci al fostei Uniuni Sovietice. Anul trecut, a reprezentat Republica Moldova la Eurovision și s-a clasat pe locul 18 în marea finală, cu piesa „Soarele și Luna”. El a mai reprezentat Republica Moldova şi la concursul internaţional din 2012, de la Baku (Azerbaidjan), când a încheiat competiţia pe locul 11, cu melodia "Lăutar".

Pasha Parfeni s-a remarcat, de-a lungul timpului, ca solist al trupei SunStroke Project, dar şi graţie numeroaselor concursuri internaţionale pe care le-a câştigat în diferite ţări. El a câştigat inclusiv Festivalul Mamaia, în 2009, la secţiunea Creaţie, cu piesa "Tu nu vezi cerul", semnată Andrei Tudor.