Pas important pentru Drumul Expres Salonta. Sorin Grindeanu a anunțat calendarul de realizare

Declaraţia a fost făcută la semnarea, împreună cu ministrul Afacerilor Externe şi Comerţului Exterior al Ungariei, Peter Szijjarto, a Acordului între Guvernul României şi Guvernul Ungariei privind stabilirea conexiunii Drumului Expres Salonta (RO) şi Bekescsaba – Mehkerek (HU).

„Legat de acordul de astăzi, face legătura pe partea românească la Salonta, din Drum Expres Arad-Oradea se merge spre graniţă la Salonta – este o lungime de aproape 10 km, de 9,8 km – dar acest drum expres de 10 km este parte a proiectului mare Arad – Oradea, nu sunt separate. Iarăşi, cum bine ştiţi, s-au descentralizat multe din proiectele de acest tip către autorităţile locale, iar acest proiect de Drum Expres Arad-Oradea, cu varianta aceasta de Salonta, de trecere a graniţei, se află în gestiunea autorităţilor locale – Consiliul Judeţean Bihor şi Consiliul Judeţean Arad.

Noi suntem doar pe post de a finanţa aceste proiecte, ei le implementează. Undeva în vara acestui an vom avea acordul de mediu, din informaţiile pe care le avem, ceea ce-i un lucru dificil în România – şi cred că nu doar în România – şi, pe termenele pe care colegii din Bihor şi din Arad mi le-au transmis, undeva în octombrie se va finalizat proiectul tehnic, astfel încât să putem lansa în licitaţie execuţia până la sfârşitul acestui an. Termenul de finalizare a întregului proiect este 2026, deci mai repede de 2030, aşa că trebuie să ne gândim şi la următorul”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Discuții între Sorin Grindeanu și ministrul Afacerilor Externe din Ungaria

Un alt subiect discutat de cei doi oficiali a fost legat de Punctul de Trecere a Frontierei de la Beba Veche, unde se întâlnesc trei state: Serbia, Ungaria şi România.

„Un alt lucru pe care am ţinut astăzi să îl discut cu domnul ministru este cel legat de punctul de trecere de la Beba Veche, acolo sunt trei state – Serbia, Ungaria şi România -, şi cel puţin din partea autorităţilor locale din Timiş este un proiect pentru care se insistă foarte mult în a se face, pentru că este şi un loc deosebit – aşa cum am spus sunt trei state acolo în jurul localităţii Beba Veche şi sigur prietenii din Ungaria au făcut deja paşi şi sunt înaintaţi în ceea ce înseamnă relaţia cu Serbia acolo. Sper că vom recupera timpul pierdut şi am promisiunea domnului ministru că lucrurile vor merge rapid din acest punct de vedere”, a spus şeful de la Transporturi.

Grindeanu a făcut referire şi la susţinerea acordată de Ungaria României în problema Schengen.

„Am mulţumit în numele Guvernului României pentru sprjinul pe care Ungaria l-a dat României în problema Schengen. Pentru noi este o problemă extrem de importantă, iar sprjinul Ungariei a fost unul puternic, pe care noi l-am simţit”, a susţinut el.

La rândul său, ministrul Afacerilor Externe şi Comerţului Exterior al Ungariei, Peter Szijjarto, a subliniat că, pentru Ungaria, dezvoltarea continuă a colaborării cu România reprezintă o prioritate strategică foarte importantă prin prisma a două aspecte. Primul este comunitatea maghiară care trăieşte în România, iar al doilea schimburile comerciale, care au ajuns la 12 miliarde de euro, anul trecut.

Colaborare între România și Ungaria

„Pentru noi, dezvoltarea continuă a colaborării cu România reprezintă o prioritate strategică foarte importantă. Acest lucru are multe motive. În primul rând, comunitatea maghiară care trăieşte în ţară, care ne leagă, şi suntem mândri de faptul că comunitatea maghiară din România, prin reprezentarea politică, poate contribui la performanţa României. Al doilea aspect este colaborarea economică româno-maghiară în continuă dezvoltare. Anul trecut, am bătut recordul de schimburi comerciale, când acestea au depăşit 12 miliarde de euro şi, astfel, a treia cea mai importantă piaţă de export pentru Ungaria este România”, a transmis Peter Szijjarto.

În opinia acestuia, dezvoltarea colaborării între cele două ţări este imposibil de imaginat fără dezvoltarea legăturilor fizice dintre acestea.

„În trecut, am avut un obiectiv şi anume că la fiecare cinci ani vom asigura câte o conexiune de drum expres între cele două ţări. Am reuşit acest lucru în 2015, la fel şi în 2020. Succesul din 2025 este în etapa de pregătire şi anume momentul în care vom conecta autostrada M3 din Ungaria cu sistemul de drum expres din jurul oraşului Satu Mare. Astăzi, însă, am asigurat succesul pentru anul 2030, deoarece am încheiat acordul cu privire la conexiunea nr. 4 de drum expres.

Cheia acestui succes este faptul că noi, pe partea ungară, o să ducem drumul expres Budapesta – Bekescsaba până la graniţa cu România şi atunci va exista posibilitatea ca acest drum să se interconecteze cu drumurile expres din ţara dumneavoastră. Am convenit şi asupra punctului de trecere a frontierei. (…) Prin acordul încheiat cu domnul vicepremier ne-am asigurat că în anul 2030 vom preda şi a patra conexiune de drum expres dintre cele două ţări. Dorim să vă mulţumim pentru susţinerea continuă şi pentru părtinirea pozitivă în privinţa dezvoltării relaţiilor dintre cele două ţări. Dumneavoastră, provenind din judeţul Timiş, înţelegeţi cu claritate că graniţa ne leagă dacă e circulabilă”, a adăugat ministrul maghiar, conform Agerpres.