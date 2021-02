Rapid a condus cu scorul de 2 – 0, însă bănăţenii au revenit, in extremis, pe tabela de marcaj. Ripensia a restabilit egalitatea printr-un gol înscris în ultimele secunde.

Nicolae Grigore, antrenor Rapid: „E frustrant!”

Antrenorul principal al grupării din Giuleşti, Nicolae Grigore, nu a digerat deloc bine acest semi – eşec şi recunoaşte că feroviarii au abordat, în mod greşit, ultimele cincisprezece minute ale confruntării cu trupa de pe Bega.

„Este frustrant că am primit gol la ultima fază a meciului, deşi până atunci am controlat această partidă. Nu ştiu dacă este neapărat vorba despre ghinion. Ţinând cont de modul în care am gestionat şi evoluat în ultimul sfert de oră, nu cred că meritam mai mult” a spus, cu multă sinceritate în glas, tânărul tehnician în vârstă de 37 de ani.

Rapid a pierdut două puncte mari în lupta pentru promovarea pe prima scenă a fotbalului românesc, dar Nicolae Grigore are încredere că veteranul Ionuţ Voicu şi ceilalţi coechipieri ai săi vor trece repede peste acest insucces.

„E mult prea devreme pentru a vorbi de minusurile din jocul nostru. Au fost unele greşeli individuale pe care le vom analiza, cu siguranţă. Lupta la promovare rămâne deschisă. Am pierdut două puncte importante pe teren propriu şi trebuie să le recuperăm rapid. Ne aşteaptă meciuri grele în continuare” i-a ambiţionat fostul secund al lui Adrian Mutu de la naţionala de tineret a României pe elevii săi.

Gloria Buzău, următoarea adversară a feroviarilor

După pasul greşit din această dimineaţă, alb – vişiniii sunt deja cu gândul la deplasarea de joi. Rapid va juca pe terenul celor de la Gloria Buzău. „E un meci extrem de complicat şi acolo. Mergem să câştigăm şi sperăm să reuperăm punctele pe care le-am pierdut azi. Viaţa de antrenor la Rapid e grea, presupune o responsabilitate mare, dar îţi şi oferă multe satisfacţii” a declarat, cu zâmbetul pe buze, Nicolae Grigore.