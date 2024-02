Politica Schimbări în fruntea PER. Noul președinte, planuri pentru alegeri: „România se sufocă”







Partidul Ecologist Român (PER) are o nouă conducere. Odată cu această schimbare, noul președinte vrea să ducă partidul în toate rândurile de alegeri din 2024. De asemenea, acesta a avut o serie de critici la adresa actualei clase politice.

Partidul Ecologist Român și-a ales o nouă conducere. Noul președinte ales este Florin Secară, acesta preluând funcția după demisia lui Dănuț Pop. După această schimbare, PER și-a stabilit și prioritățile pentru 2024, precum și strategia pentru alegeri.

Partidul Ecologist Român are un nou președinte

PER are planuri mari pentru acest an. Noua conducere își propune să intre în toate rândurile de alegeri din 2024. După preluarea funcției, Florin Secară a avut și un mesaj pentru românii care își împărtășesc aceleași convingeri ecologiste. Noul președinte i-a îndemnat să se înscrie în Partidul Ecologist Român.

„Veniți în Partidul Ecologist Român pentru a construi lumea sănătoasă și verde în care doriți să trăiți”, a spus Florin Secară, noul președintele al PER.

Critici la adresa actualei clase politice

Noul președinte a avut o serie de remarci acide la adresa actualei clase politice. Florin Secară a spus că România ar fi „asfixiată de o clasă politică indolentă.” De asemenea, acesta a avut câteva critici legate de activitatea foștilor miniștri ai Mediului.

„România se sufocă. Ţara noastră este asfixiată de o clasă politică indolentă, care, timp de trei decenii şi jumătate, nu a făcut altceva decât să-şi urmărească propriul interes, să-şi promoveze clientela şi să construiască un sistem care se autoperpetuează. Aşa a ajuns această ţară să fie transformată în groapa de gunoi a Europei şi să importăm deşeuri periculoase. Aşa am ajuns să respirăm cel mai poluat aer din UE. Aşa am ajuns în situaţia în care peste 40% din gospodăriile din România să nu fie conectate la un sistem de canalizare şi peste 60% din apele menajere să nu treacă printr-un proces de epurare. Aşa s-au tăiat pădurile acestei ţări.”, a afirmat actualul președinte al PER.

Florin Secară a amintit și de situația de la Roșia Montană.

Totodată, acesta a precizat că actualii oficiali guvernamentali nu ar pune preț pe sănătatea romănilor.

„Am ajuns în situaţia să fim anunţaţi că urmează să plătim 6,7 miliarde de dolari unei obscure companii miniere canadiene care voia să otrăvească un judeţ întreg pentru a extrage aurul nostru.”, a adăugat acesta.

Partidul Ecologist Român, planuri pentru alegerile din 2024

Noua conducere vrea ca partidul să fie prezent în toate rândurile de alegeri din acest an. Florin Secară l-a criticat aspru și pe Klaus Iohannis. El a subliniat că Președintele României ar fi mai preocupat de problemele de mediu din alte regiuni ale lumii, făcând trimitere la turneul pe care Iohannis l-a avut în Africa.

„ Aşa am ajuns cimitirul de rable second hand din UE. Peste 8 milioane de maşini înmatriculate în România au o vechime mai mare de 10 ani. Aşa am ajuns ca oraşele noastre să aibă cel mai puţin spaţiu verde per capita din UE. Să se construiască în devălmăşie fără criterii şi fără reguli. Sunt probleme structurale majore care afectează nu doar calitatea vieţii românilor, ci însăşi sănătatea lor. Copiii noştri – la naştere – au o speranţă de viaţă sănătoasă mai mică decât generaţia noastră. E tragic. Ni se oferă la schimb doar scandal politic, doar balene ucigaşe eşuate în Parlament, doar un Preşedinte care poartă de grija mediului din Africa, Asia de Sud şi America de Sud în plin sezon turistic, doar un fost ministru al Mediului care tranzacţiona certificate verzi pentru tablă să-şi pună la staul, doar un alt fost ministru al Mediului preocupat să ucidă urşii din România”, adăugat Florin Secară, președintele PER.

Mai mult, Președintele PER a subliniat că partidele din România ar fi încercat în ultimii ani să discrediteze discursul ecologist din România.