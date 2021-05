Președintele Statelor Unite, Joe Biden, va participa la summitul B9, organizat la București de președintele Klaus Iohannis. informația a fost confirmată oficial, atât de liderul de la Casa Albă, cât și de președintele Iohannis.

Preşedintele Klaus Iohannis va găzdui, luni, împreună cu omologul său polonez, Andrzej Duda, Summitul Formatului Bucureşti (B9), a informat Administraţia Prezidenţială.

Administraţia Prezidenţială arată că agenda reuniunii la nivel înalt vizează pregătirea Summitului NATO care va fi organizat la Bruxelles, pe 14 iunie, cu accent special pe consolidarea relaţiei transatlantice, a posturii aliate de descurajare şi apărare pe Flancul Estic, precum şi pe procesul de reflecţie NATO 2030.

Tema principală a summit-ului se referă la sprijinul pentru consolidarea capacităților de apărare în fața provocărilor actuale de securitate. Concret, România și aliații NATO de pe flancul estic al alianței vor discuta despre amenințarea pe care o reprezintă Rusia.

Reuniunea va avea loc inclusiv în contextul recentelor evoluţii îngrijorătoare de securitate din regiunea Mării Negre. Dialogul şi cooperarea cu partenerii din Vecinătatea Estică, sprijinul pentru consolidarea capacităţilor acestora de apărare, precum şi sporirea rezilienţei NATO, a aliaţilor şi partenerilor în faţa provocărilor actuale de securitate, vor fi, de asemenea, abordate de participanţii la reuniunea de vârf, se arată în mesajul transmis de Administrația Prezidențială.

Evenimentul este organizat la inițiativa președintelui Iohannis și se va desfășura cu prezența la București a președintelui Republicii Polone. La reuniune vor participa, prin sistem videoconferință și reprezentanții Bulgariei, Cehiei, Estoniei, Letoniei, Lituaniei, Poloniei, Slovaciei și Ungariei. La summitul de la București va avea intervenții și secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg.

Președintele Statelor Unite va lua parte la reuniunea din Capitala României printr-un sistem de videoconferință, conform anunțului oficial.

Președintele Klaus Iohannis a postat pe contul său de Twitter un mesaj în limba engleză în care a confirmat participarea lui Joe Biden la evenimentul de la București. Președintele Klaus Iohannis i-a urat bun venit șefului administrației americane, la evenimentul pe care îl organizează.

Primul Summit B9 a fost organizat la Bucureşti, în noiembrie 2015. Reuniunile ulterioare la nivel înalt au avut loc la Varşovia (8 iunie 2018) şi Kosice (28 februarie 2019).

Glad to welcome @POTUS @JoeBiden🇺🇸 to #Bucharest9 Summit which I host in Bucharest today.Together w/President @AndrzejDuda🇵🇱 we’ll also welcome B9 HoS & @jensstoltenberg, in preparation of NATO Summit, focusing on Transatlantic ties, #NATO2030, defence&deterrence on #EasternFlank

