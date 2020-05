29 mai

Partea plină a paharului, munca la domiciliu. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 29 mai s-au născut John F. Kennedy, Bob Hope, T.H. White, Isaac Albeniz, Latoya Jackson, Iannis Xenakis, Şerban Rădulescu-Zoner, Ionel Fernic, Anişoara Odeanu.

În calendarul creştin-ortodox, fix, pe 29 mai, sunt Sfinţii: Teodosia, Olivian şi Alexandru.

Zi fastă. Ziua Grevei. Tradiţional, nu se lucra la câmp fiind ziua Sf. Mc. Teodosia, Fecioara. O zi de pauză pentru muncitorii de la câmp, de „grevă” pentru ritmul natural şi respectarea interdicţiilor – pedepsite în caz de nesupunere cu trăsnet şi compromiterea spicului de grâu care altfel nu rodea, nu făcea bob. (Olteanu, Marian).

În ţara râului Mara, în Maramureş, se spune că lupii şi mai ales Lupul Şchiop cu ceilalţi şase Filipi pândesc la izvoare ca să aducă binecuvântarea Maicii Domnului celui mai vrednic, sau celei mai harnice, care venea mai întâi să ia apă. Un motiv european foarte vechi pe care îl regăsim, satanizat, tocmai în Sudul Franţei, în legenda fiarei de la Gevaudan.

Nu se mai ştie cum se numea această antică sărbătoare minoră, dar, savantul Sorin Paliga, în a sa ”Mitologia Tracilor” este de părere că era foarte veche, din vremea cabirilor sau a pelasgilor. Era, aproape sigur, o sărbătoare feminină a fertilităţii, „rodul bobului”, poate a zeiţei Kotys sau Kybele, peste care creştinismul a aşternut cu multă înţelepciune şi spre păstrarea înţelesului şi a continuităţii, o sfântă-fecioară, Cuv. Mc. Teodosia.

Spuneam că drill-ul cu coronaVISUL a avut și niște părți bune. Consider că munca la domiciliu, telemunca, cum se spune in Occident, este un beneficiu care trebuie menținut și dezvoltat. Deocamdată am unele date doar din Franța. Iată:

Milioane de salariați au început să lucreze de acasă imediat ce a fost posibil și acceptat de către angajatori, de la începutul crizei sanitare. Niciodată nu s-a produs atât de repede o evoluție a modului de lucru în Franța, rezultă dintr-o anchetă pentru Les Echos și Radio Classique efectuată de OpinionWay-Square Management. Telemunca a intrat în funcțiune rapid, pentru un mare număr de profesii și ocupații: învățământ, medicină, finanțe, media, contabilitate, IT, etc.

În ultimele două luni, cel puțin un sfert dintre salariați au făcut experiența telemuncii în Franța.

Ancheta a subliniat faptul că acest mod de lucru este aprobat de un număr foarte mare de francezi, 87% din populația Franței.

Circa 80% ar dori să lucreze și în continuare de acasă. Interesant este că și managementul a consimțit la schimbare, din motive de economii. Dar, cererea de telemuncă pe perioadă nedeterminată, la salariați, rămâne punctuală. Astfel, doar 9% dintre cei întrebați ar dori să lucreze cu program întreg. Cei mai mulți, ar dori să lucreze de acasă doar 2-3 zile pe săptămână. Femeile sunt mai mult tentate de telemuncă decât bărbații. Astfel, 44% ar fi dispuse să lucreze de acasă, în timp ce bărbații, doar în procent de 36%.

Dar, această schimbare în modul de a munci, este diferită pentru fiecare categorie profesională. Astfel, circa 46% dintre categoriile sociale cu pregătire superioară au putut să lucreze de acasă, în timp ce 18%, care au ocupații mai puțin calificate, nu au putut să efectueze telemunca. Este vorba despre muncitori, comercianți, meșteșugari diverși, care trebuie să vină la lucru în fiecare zi, depind de mijloacele de producție, utilaje și unelte de lucru, strunguri, de exemplu, notează și France Strategie, într-un studiu de săptămâna trecută. Analiștii respectivi se întreabă cum poate fi menținută în continuare ideea de colectiv și de dialog social. O problemă despre care vor discuta împreună sindicatele și patronatele în scurt timp. Interogat de postul de televiziune BFM, Jean-Louis Chaussade, PDG al Suez Environnement , s-a arătat prudent: Sigur, prin telemuncă vom face economie de efort de deplasare pentru mulți kilometri, se economisește cel puțin 20% din venituri, dar va trebui să avem mai multă grijă de salariații noștri și să găsim metode de convivialitate necesare pentru buna funcționare a companiei, a adăugat el.

Răspândirea pe scară largă a muncii de acasă a bulversat regulile fiscale și sociale, în special pentru circa 360.000 de lucrători din zonele frontaliere. OECD a publicat un studiu care analizează convențiile fiscale ale francezilor care lucrează peste granițe, în țările limitrofe. În prezent, legislația europeană spune că o persoană care lucrează în mai multe țări, poate cotiza doar într-una dintre ele, evitarea multiplei impuneri. Lucrătorul frontalier depinde de securitatea socială din țara unde își exercită activitatea, atâta timp cât telemunca din țara sa nu depășește 25% din timpul său total de muncă. Același lucru se întâmplă pentru impozitarea muncii. Dacă unii lucrători frontalieri plătesc impozitul în Franța, alții trebuie să-l plătească în țările unde își exercită profesiunea. Este cazul rezidenților francezi care lucrează în Luxembourg, sau în Elveția și Germania, dacă nu dispun de statutul lucrătorului transfrontalier.

În perioada carantinei, însă, statele europene s-au înțeles să suspende temporar aceste reguli. Guvernul francez s-a înțeles cu partenerii europeni pentru ca menținerea la domiciliu a muncitorilor transfrontalieri să nu aibă consecințe asupra regimului de impozitare, considerând că situația actuală, legată de coronavirus constituie un caz de forță majoră. Dar dacă telemunca se va prelungi, este clar că vor fi necesare alte discuții și stabilirea unor reguli pragmatice.

În acest sens, OCDE a publicat un ghid de analiză a tratatelor transfrontaliere.

Tocmai am primit corespondență de la un medic de origine română care lucrează în sistemul celebrelor spitale Mayo. A descoperit ceva îngrozitor, poate v-a informat presa, dar eu nu am televizor. Nenorocitul ăsta de virus chinezesc se comportă ca un bacil Koch, atacă plămânii, iar în caz de vindecare rămâi cu o insuficiență respiratorie, în diferite procente, cauzată de fibrizarea unor porțiuni din alveolele pulmonare, care nu mai fac schimbul de oxigen. Știu despre ce este vorba, am avut TBC în copilărie, dar nu am știut, s-a rezolvat de la sine, de asta nu m-a ferit mutația genetică CCR5-Delta 32, dar probabil că m-a ajutat la vindecarea rapidă, fără tratament. La micro, care se făcea, anual, pe timpuri, la toată populația, îmi ieșea întotdeauna ”leziuni neevolutive”. Nu am putut să fac sporturi de performanță care însemna efort și consum mare de oxigen, am făcut scrimă, volei, aikido, tir și patinaj viteză, pe distante scurte, foarte scurte, de fapt nu am concurat niciodată, nu aveam suflu suficient, la probele de spirometru, capacitatea de respirație, eram mereu codaș. De aceea nici nu am fumat – nu vă pot trage în piept…

Dar vă pot spune că mâine este o altă zi!