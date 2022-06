Parlamentul European a votat în majoritate pentru prelungirea cu încă un an a Certificatului COVID-19, mai exact până în 30 iunie 2023. Potrivit Ro-Vaccinare, Europarlamentarii au hotărât menținerea certificatului digital COVID-19 cu încă un an.

Comisiei Europene i se va cere evaluarea necesității certificatului după o perioadă de 6 luni de la extensie, după decembrie 2022, în funcţie de recomandările Centrului European pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor (European Centre for Disease Prevention and Control -ECDC) şi Comitetului pentru Securitatea Sănătăţii (Health Security Committee – HSC).

Reprezentanţii Ro-Vaccinare le recomandă celor care călătoresc în afara României să consulte înainte pagina dedicată condiţiilor de călătorie de pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne.

Europarlamentar Cristian Terhes a anunțat că a votat împotrivă

„Parlamentul European a votat în majoritate pentru prelungirea cu încă un an a Certificatului Verde. Eu am votat împotrivă. Am făcut live din plen, să vedeți cum a decurs votul. Cand apar datele de la vot, voi face public cum s-a votat.

După votul de ieri pe impunerea cotelor de carbon, prin prelungirea Certificatului Verde se creează sistemul pentru supravegherea în masă a populației. Nu mai votați partidele care au susținut Certificatul Verde!”, este mesajul pe care l-a transmis Cristian Terhes – Europarlamentar PNTCD.

Extinderea regulamentului va asigura faptul că atât călătorii din UE, cât și cei din țări terțe conectați la sistem își pot utiliza în continuare certificatul digital al UE privind COVID pentru a călători în Uniune în statele membre în care sunt necesare aceste certificate de călătorie.

Dacă situația sanitară va permite acest lucru, regulamentul poate fi revocat mai devreme

Pe lângă prelungire, colegiuitorii au convenit, de asemenea, asupra următoarelor aspecte:

-o obligație a Comisiei de a prezenta un raport detaliat până la 31 decembrie 2022. Raportul respectiv ar putea fi însoțit, dacă este cazul, de propuneri legislative pentru a permite o nouă evaluarea a necesității de a revoca sau de a prelungi certificatul în funcție de evoluția situației sanitare;

-clarificarea faptului că certificatele de vaccinare trebuie să reflecte toate dozele administrate; indiferent de statul membru în care persoanele au fost vaccinate;

-posibilitatea de a elibera un certificat de vindecare în urma unui test antigen;

-extinderea gamei de teste antigenice autorizate utilizate pentru a obține un certificat COVID-19;

-posibilitatea de a permite eliberarea de certificate de vaccinare persoanelor care participă la studii clinice.

Actualul Regulament de instituire a certificatului digital al UE privind COVID a fost adoptat la 14 iunie 2021 și se aplică de la 1 iulie 2021. Acesta va expira la 30 iunie 2022, informează consilium.europa.eu.