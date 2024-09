International Parlamentul din Venezuela întrerupe relațiile cu Spania







Jorge Rodríguez, președintele Parlamentului din Venezuela, a cerut ruperea „tuturor relațiilor” cu Spania.

Venezuela întrerupe relațiile diplomatice cu Spania

Rodríguez a ordonat Comisiei de politică externă să aprobe o rezoluție, solicitând, în același timp, ca și Parlamentul să o aprobe „imediat”, pentru a face efectivă întreruperea totală a relațiilor bilaterale dintre Caracas și Madrid. Miercuri, Parlamentul spaniol a cerut Guvernului să îl recunoască pe candidatul opoziției venezuelene, Edmundo Gonzalez, drept câștigător legitim al alegerilor prezidențiale din Venezuela.

Președintele Parlamentului, dominat de „chavism”, a afirmat apoi că „ceea ce a făcut Parlamentul spaniol echivalează cu o declarație de război împotriva poporului venezuelean și împotriva guvernului său, iar noi nu vom accepta acest lucru”.

Italia, foarte atentă la ce se întâmplă în Venezuela

„Atenția Italiei față de situația din Venezuela este foarte mare, am luat imediat măsuri cu partenerii noștri internaționali pentru a apăra libertatea de vot. Rezultatul electoral nu are nicio legitimitate, poporul venezuelean are dreptul de a-și decide în mod liber propriul destin”, a declarat ministrul de externe italian, Antonio Tajani, amintind că „în zilele trecute l-am convocat la Palatul Farnesina pe responsabilul pentru afaceri externe venezuelean, pentru a reitera condamnarea noastră fermă față de valul de represiune al regimului Maduro și am a cerut eliberarea prizonierilor politici, în primul rând a italienilor”.

Tajani a afirmat că „trebuie să continuăm să facem presiuni asupra Guvernului venezuelean și să reiterăm sprijinul pentru opoziție, cu atât mai mult după ce liderul opoziţiei a fost nevoit să fugă”.

Tajani: Protecția „celor peste 160.000 de conaționali din Venezuela este prioritatea noastră”

Italia „va continua să lucreze cu toate instrumentele disponibile şi în curând voi pleca într-o misiune în Argentina şi în Brazilia, ţări cheie și în perspectiva crizei venezuelene”.

Protecția „celor peste 160.000 de conaționali din Venezuela este prioritatea noastră”, a adăugat viceprim-ministrul italian, subliniind că „ambasada și consulatul continuă să asiste cetățenii sub rezerva măsurilor de limitare a libertăților personale. Sunt opt cetățeni italo-venezueleni reținuți și o cetățeană italiană supusă măsurii interdicției de expatriere. Am efectuat șase vizite consulare la o cetățeană italo-venezueleană reținută la Maracay”, potrivit Ansa.

(Traducerea: Oana Avram, RADOR RADIO ROMÂNIA)