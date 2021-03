În primul meci, “tricolorii” vor întâlni Macedonia de Nord, pe 25 martie de la ora 21.45. Apoi, pe 28 martie, de la ora 21:45, pe Arena Națională va sosi Germania. În fine, această primă rundă a “tricolorilor” se va încheia pe 31 martie, de la ora 19:00, când vom întâlni în deplasare Armenia. Primele două meciuri sunt televizate de Pro TV, iar ultimul de Pro X.

Echipa națională a României nu a mai ajuns la un Campionat Mondial din 1998, astfel că are o revanșă de luat, mai ales după dezamăgirea pricinuită de ratarea calificării la EURO 2020.

La Campionatul Mondial vor ajunge cele 10 câștigătoare de grupe, iar ocupantele locurilor doi plus cele mai bune câștigătoare de grupa în Liga Națiunilor 2020/21 care nu au terminat pe primele două locuri în preliminariile CM 2022 vor disputa meciuri de baraj. Vor fi 6 capi de serie pe baza punctelor obținute în grupe (rezultatele cu ultima clasată nu se iau în calcul), iar pe terenul acestora se va disputa barajul într-o singură manșă. Vor rămâne astfel 6 echipe în cursă, care vor disputa un nou baraj, iar cele trei învingătoare vor ajunge la Campionatul Mondial.

Naționala de tineret începe aventura la EURO U21

În această săptămână, va începe și aventura naționalei de tineret la Campionatul European U21. Programul celor 3 meciuri din grupe este următorul, meciurile fiind în direct la TVR1:

24 martie, de la ora 22:00: România – Olanda

27 martie, de la ora 19:00: Ungaria – România

30 martie, de la ora 19:00: Germania – România

*Cotele prezentate în acest articol pot suferi modificări în orice moment.