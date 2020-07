Conform cu anunţul oficial al Guvernului 9 iulie este data-limită pentru redeschiderea restaurnatelor în România. Reprezentanții industriei HORECA au confirmat acest lucru după discuțiile purtate cu Guvernul Orban.

Mugur Mihăescu deţine împreună cu fratele său, Liviu Mihăescu, trei pub-uri în Centrul Vechi din Bucureşti

Numai că actorul Mugur Mihăescu este sceptic că autoritățile vor accepta redeschiderea spațiilor interioare ale restaurantelor în vara acestui an şi că se va întâmpla abia în septembrie sau octombrie.

„Eu sunt foarte sceptic în ceea ce privește redeschiderea restaurantelor. Nu cred că până în septembrie Guvernul va da drumul la restaurante. Aș fi în stare să fac un pariu pe 100 de euro – pe care, dacă mă forțez, îi mai am prin buzunare – că Guvernul nu deschide până în septembrie restaurantele. Simt eu, așa, că tărăgănează și o să vină cu alte explicații. Dacă o să pierd, o să pierd cu bucurie”, a declarat Mihăescu.

Actorul critică abrambureala din partea autorităţilor

„Când nouă ni se prăbușește acoperișul în cap și încercăm să salvăm industria de la dezastru, tu, ca stat, faci controale cu dorința de a amenda, nu de a semnala un lucru unde sunt probleme. Deci, nicidecum prevenție, ci controale direct pe amendă. Care este sensul controlului făcut sâmbătă seara la ora 21, când ai oameni la terasă și când, după ce că ai puțini angajați, blochezi câțiva dintre ei ca să stea cu controlul? Nu mai pricep nimic din toată această abrambureală care se întâmplă în jurul meu”, a adăugat acesta.

Mugur Mihăescu demască abuzurile autorităţilor când el se luptă să nu dea afară niciun angajat

„În patru săptămâni am fost controlați de 16 insituții ale statului, și toate vin doar seara în weekend, când sunt cei mai mulți clienți, afectând activitatea barurilor și așa avariată grav din cauza Covid-19. Marți am fost amendați la unul dintre baruri că nu avea autorizație de terasă, în condițiile în care am depus toată documentația pentru eliberarea ei, avem bonul de depunere, dar autorizațiile nu au fost eliberate încă de la serviciul Primăriei. Iar pentru asta, tot Primăria mă amendează pe mine într-un contex în care abia reușesc să îmi țin angajații”, a concluzionat actorul, portivit RTV.