Dumnezeu ne ascultă rugăciunile. Sfaturile părintelui Necula

Părintele Necula a declarat că cei care vor să primească răspunsuri la rugăciuni trebuie să își păstreze sobrietatea cererii. El a mai spus că de multe ori credincioșii îi cer lui Dumnezeu să rezolve anumite probleme fără să se gândească că o pot face și singuri.

Părintele Necula, despre rugăciuni

„Noi avem rugăminți către Dumnezeu. De cele mai multe ori coborâm puterea Lui la lucruri pe care le putem face şi singuri. Pentru rugăminți avem telefoane, pentru rugăciuni avem biserici.Trebuie să ne păstrăm sobrietatea cererii. Eu citesc pomelnice în fiecare zi foarte multe și unele sunt extrem, extrem de simpatice, dar în altele simți tensiunea scrierii şi drama”, a declarat părintele Constantin Necula, la Antena3CNN.

Dumnezeu i-a îndeplinit dorința unei fetițe

Duhovnicul a dat exemplul unei fetițe care i-a cerut lui Dumnezeu ca fratele ei, Ionuţ să împartă cu ea ciocolata. El a declarat că Dumnezeu i-a îndeplinit dorința pentru că micuța a avut lumină în suflet.

„Dumnezeu a ascultat-o! Unde mai pui că acum Ionuț este unul dintre marii producători de ciocolată, adică știe ce face. Avem un Dumnezeu care are simțul umorului, pentru că în viețile noastre contează orice fel de amănunt.Eu aș fi cerut un pic de căldură acum în timpul filmării, dar mi-am dat seama că dacă am lumină am și căldură. Dacă ai lumină ai și răspunsul la rugăciune, dacă nu ai lumină în suflet nu e niciun răspuns”, a mai spus părintele Necula.

Rugăciunea pe care trebuie să o spui în fiecare duminică

„De vreme ce ziua Duminicii îmi aduce aminte de Atotputernicia Ta, Stăpâne, cu care ai zidit lumea și ai răscumpărat pe om, pentru aceasta iubitorule de oameni, Doamne, mă închin Ție și-Ți mulțumesc foarte pentru darurile cele mari, ce ai făcut la toate zidirile Tale. Cu adevărat se bucură și se veselește inima mea când stau și cuget că numai Tu singur ești Dumnezeu, Sfânt, Înțelept, Milostiv, Purtător de grijă, Bun, Puternic, Necuprins, și în scurte cuvinte, vreo bunătate și vreo mărire nu-Ți lipsește.

Mă bucur că Tu ești un Dumnezeu în trei Fețe: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Să se tulbure, Domnul meu, toți cei ce se închină altor dumnezei: că nu este alt Dumnezeu afară de Tine. Pentru aceasta fă să sporească creștinii la orice mărire și bunătate, de vreme ce ei numai pe Tine Te cunosc Dumnezeu adevărat și Te mărturisesc și Ți se închină și-Ți slujesc pururea cu toată inima și cu toată puterea. O, Părinte Sfinte, miluiește-mă! O, binecuvântate Fiule al lui Dumnezeu, mântuiește-ne de iad!”