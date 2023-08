Parcul IOR și incendiile programate. Un „rechin imobiliar” a pus ochii pe teren

Parcul IOR este supus de câtva timp unei agresiuni constante. Sunt mii de metri pătrați vizați de o retrocedare. care este însă încurcată de copacii și vegetația din zonă. S-a turnat otravă la rădăcina lor. S-au defrișat ilegal. Miza este ca terenul să rămână fără verdeață, ca să poată răsări blocuri.

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la vegetația uscată din parcul IOR, pe o suprafață de aproximativ 4.000 de metri pătrați. Acționează 4 autospeciale de stingere. În acest moment, incendiul este localizat. Nu sunt victime”, arată comunicatul ISU, potrivit EuroNews.

Aici apare eterna dilemă: bani sau aer curat. Bucureștiul are o normă de spațiu verde mult sub limita recomandată de Uniunea Europeană. De la 27 mp/cap de locuitor cât are Londra, iar acela chiar este un oraș aglomerat, la 38 mp/cap de locuitor, cât are Berlinul, distanța de până la Lună. Bucureștiul are sub 9 mp/cap de locuitor. Și tot scade.

Dar întrebarea este: Cine este în spatele golăniei? Haideți să reîmprospătăm memoria autorităților. Mai ales că presa scrie de ani buni despre povestea asta sulfuroasă.

Parcul IOR. Retrocedare inițială în proprietatea Mariei Cocoru

În 2005, pe baza Dispozițiilor Primarului General Adriean Videanu, numerele 4333 și 4334 datate 18.05.2005, Maria Cocoru a redevenit proprietara a două loturi de teren în Sectorul 3 al Bucureștiului. Lotul 71 are o suprafață de 112.399,19 mp, iar Lotul 16 cuprinde 10.127,43 mp. Aceste terenuri, situate pe strada Liviu Rebreanu F.N, au fost retrocedate în vechiul lor amplasament.

La acea vreme, Comisia pentru Legea 10, condusă de Ludovic Orban, a autorizat retrocedarea celor 12 hectare de teren din Parcul IOR către Maria Cocoru. Ulterior, Primăria Sectorului 3 a demarat un proces juridic pentru anularea titlului de proprietate și retrocedarea terenului.

Potrivit Pro TV, primul proprietar al terenului era un bărbat în vârstă de 91 de ani la momentul respectiv. Drepturile litigioase asupra terenului au fost transferate rapid Mariei Cocoru. Maria Cocoru deține, conform documentelor, terenul retrocedat în anul 2005 de Primăria Capitalei. Ea este, de asemenea, parte într-un proces juridic cu Primăria Sectorului 3.

Conexiunii cu un „rechin imobiliar”

Deși are un apartament într-un anumit bloc ca locuință, Maria Cocoru pare a fi o enigmă pentru vecinii săi. O anchetă a reporterilor Pro TV, care au dialogat cu localnicii, a descoperit că femeia este „o fantomă”, nefiind văzută niciodată în zonă.

Reprezentanții Gărzii de Mediu au încercat, fără succes, să o contacteze pe Maria Cocoru la apartamentul său, în scopul de a o informa despre efectuarea unor analize pe probe de sol în proximitatea arborilor uscați. Până în prezent, i s-a cerut să curățe terenul și să îl readucă la starea inițială.

Surse de încredere au dezvăluit pentru Gândul că Maria Cocoru este mătușa lui Petrică Băjenaru, un jucător semnificativ, dar discret, în scena retrocedărilor. În 2017, Cancan a publicat informații despre Petrică Băjenaru, menționând că acesta deține 13 hectare în Parcul Titan și a fost implicat în tranzacția Park Lake, obținând 65 de milioane de euro.

Petrică Băjenaru este, de asemenea, legat de terenul pe care se află Școala Ilioara, pentru care ar fi cerut 25 de milioane de euro. Imaginile anterior publicate de Cancan arată vehiculele lui Petrică Băjenaru staționate în fața casei Mariei Cocoru, validând astfel presupusele legături între cei doi.

Mai vreți multe amănunte, ca să înțelegeți că nu este o coincidență?