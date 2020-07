15 iulie

Paraguay, Uruguay și Cuba. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 15 iulie s-au născut Rembrandt van Rijn, Iris Murdoch, Jacques Derrida, Forest Whitaker, Jean-Baptiste Charcot, Mario Kempes, Costin Neniţescu, Florin Mihăilescu, Eugen Filotti.

Pe 15 iulie sunt Sfinţii: Chiriac, Iulita, Iosif din Tesalonic și Vladimir, Luminătorul Rusiei.

Tradiţional: Ciurica, Chiriac Şchiopul, Ziua Femeilor, Circovii Mărinei.

Sunt sărbători vechi feminine, poate din matriarhat, poate de douăzeci de mii de ani, ale zeiţelor Kibele, Semele şi cabira Axiokersa, moştenite de traci, de daci de la pelasgi, probabil, cu siguranţă de la agatârşi, dacă nu chiar de la dolicocefalii (cu capul lung) cei misterioşi care au locuit prin toată Europa zeci, sute de mii de ani înainte de sosire brachicefalilor (cu capul rotund) indo-europeni.

Şi acum, în prezent, serbarea se ţine tot trei zile, după numărul zeiţelor pământului, rodului şi a iubirii. După obiceiul dacilor!

Se spune că astăzi, 15 iulie, este singura zi din an când o femeie poate să-şi bată bărbatul (Speranţia). Nu se împrumută, nu se dă nimic din casă. Iar Chiriac Şchiopul este prietenul nostru, Lupul Şchiop. Am mai pomenit despre aceste lucruri şi acum un an şi acum doi ani şi mereu, face parte din partea fixă a horoscopului.

„Evenimentul Zilei” din 15 iulie 1099 a fost readucerea creştinismului de unde a plecat. Cruciaţii, conduşi de Godfrey şi Robert de Flandra şi Tancred de Normandia au cucerit Ierusalimul. Guvernatorul musulman s-a predat în mod simbolic în Turnul lui David spunând o formulă ciudată: „Vă predau acest oraş, care nu a fost al meu, dar nu va rămâne nici al vostru!”

Singurul care a înţeles despre ce era vorba a fost Ali Hassan Mushirzadeh, un Kotub, grad înalt în Frăţie, ambasadorul Bătrânului din Munte pe lângă cruciaţi. Bătrânul din Munte, care conducea temuta sectă a asasinilor ismaeliţi a avut o vremelnică alianţă cu cavalerii cruciaţi, iar ştiinţă sufică de la Alamut, fortăreaţa impenetrabilă a Bătrânului, a stat la originea nucleului ezoteric care a format Ordinul Templierilor.

Ambasadorul ismaelit a cerut cruciaţilor ca toţi evreii să fie alungaţi din Ierusalim. Imediat! Nu a fost ascultat, dar ştia el ce ştia, pentru că Oraşul Celor Trei Credinţe a fost recucerit nici nouă sute de ani mai târziu de adevăraţii proprietari, de evrei. Ce sunt nouă sute de ani pentru popoare care au o vechime de peste 7.500 de ani!