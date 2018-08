Paradă militară impresionantă la Kiev. Ucraina își arată ’’mușchii’’ în fața Rusiei

Ucraina a marcat 27 de ani de la declararea independenței de stat printr-o paradă militară grandioasă care a avut loc astăzi în centrul capitalei ucrainene Kiev, în timp ce în estul țării forțele armate ucrainene duc lupte grele cu separatiști rusofoni.





Aproximativ 4.500 de militari, inclusiv zeci de reprezentanți ai unor armate străine, precum cele din Statele Unite și Marea Britanie, au defilat prin fața Președintelui ucrainean Petro Poroșenko în timpul paradei militare. Consilierul pentru securitate națională al Președintelui SUA, John Bolton, a fost de asemenea prezent la ceremonie.

Poroșenko a folosit ocazia pentru a argumenta rolul vital pe care Ucraina îl joacă în apărarea granițelor Europei.

Fără integritatea teritorială a Ucrainei, "toate frontierele din Europa Centrală și de Est vor fi incerte", a declarat acesta.

"Războiul Rusiei împotriva Ucrainei face parte din planul Kremlinului de a distruge UE și NATO", a adăugat președintele ucrainean.

"Vreau să subliniez faptul că Europa are nevoie de noi, pentru că UE ar fi un proiect incomplet fără noi".

Aproximativ 250 de piese de echipament militar, inclusiv sisteme lansatoare de rachete, au fost înfățișate miilor de spectatori, dintre care mulți fluturau steaguri galben-albastre ucrainene.

În cadrul show-ului militar, care a fost mult mai grandios decât cel de anul trecut când au luat parte doar 70 de vehicule militare, elicoptere și avioane de vânătoare armate au zburat deasupra străzilor capitalei Kiev.

"Slavă Ucrainei!" – controversatul slogan al revoluției proeuropene din 2014, a fost folosit pentru prima dată ca salut militar oficial al armatei ucrainene.

"Le mulțumesc tuturor ucrainenilor pentru faptul că au rămas fermi, nu numai că am supraviețuit, dar am construit și mușchi puternici, am devenit mai puternici", a declarat Poroșenko în discursul său.

