Păpușarul și Vânătorii de Capete

Existența acestui interval de toleranță este privită ca o vulnerabilitate de către dușmanii societății deschise – iar aceștia nu sunt puțini. Încă din anii 1970, răposata Uniune Sovietică a infiltrat grupările ”progresiste”, radical-pacifiste din Occident, în speranța că, prin proteste la limita legalității, va putea influența politica de apărare a NATO. Atunci nu a reușit, dar în deceniile care au trecut de-atunci, Imperiul vecin și-a perfecționat permanent modalitățile de acțiune.

În ce privește România, subversiunea prin preluarea sub control și instrumentarea antiromânească a unor nuclee de radicalizare a dat rezultate, din păcate foarte durabile. Atunci când regimul comunist din Ungaria vecină s-a prăbușit, Uniunea Sovietică – care avea sub control atât serviciile militare, cât și Securitatea comunistă ungară, ÁVO – și-a luat partea de moștenire: vreo duzină de agenți de influență, bine plasați în medii radicale din Europa și Statele Unite.

Deîndată ce evoluțiile din România au afectat interesele Imperiului, deîndată ce România a ajutat Republica Moldova furnizându-i arme pentru a face față rebeliunii nistrene, agenții au fost marșrutizați să torpileze orice apropiere dintre Occident și țara noastră. Și au găsit urechi radicale, dispuse să-i asculte, mai ales în SUA, fiindcă în același timp un trădător, Harold James Nicholson, ajuns șeful Antenei CIA la București, le valida pas cu pas bârfele antiromânești. Daaa – zicea agentul rus – în România maghiarii sunt supuși unui genocid cultural; daaa – adăuga – foștii securiști și legionarii, acționând mână în mână, pregătesc măcelărirea minorităților etnice…

Deceniile au trecut, Tom Lantos și László Hámos au murit demult, Nicholson e la pușcărie, dar, spre deosebire de Ungaria, România tot nu are visa waiver și nu se întrevede vreun orizont pentru soluționarea aspectului. Iar propaganda putinistă profită din plin de investițiile făcute de KGB, cu zeci de ani în urmă, în H. J. Nicholson și în agenții ÁVO infiltrați în medii radicale ungare: „Ce fel de parteneriat aveți voi cu SUA, dacă nici vize nu vă dau?”; „Nu vedeți că vă păcălesc? Vor lupta cu Rusia până la ultimul român!”; „Nu vedeți că SUA vă trădează? Viktor Orbán s-a dat cu Rusia pe față, dar SUA nu le suspendă visa waiver. De ce? Fiindcă americanii vă păcălesc, sunt mână în mână cu rușii!” Așa s-a creat această inexplicabilă teamă de agresiunea rusească, care bântuie majoritatea populației României, în pofida apartenenței țării noastre la NATO și UE.

A, Uniunea Europeană. Simpla marșrutizare de agenți de influență în medii cu tendințe radicale e un procedeu primitiv, din vremea KGB-ului. Astăzi se folosesc jocuri operative mai elaborate. Agentura de influență caută medii radicale ultra-minoritare dintre cele mai diverse – radicali ecologiști, spre exemplu. Peste noapte agentura rusă devine adepta lui Greta-Trotineta. Și sunt primiți cu brațele deschise, fiindcă spionii vin cu daruri: bani și relații în medii politice și în mass-media. Și fiindcă aceste medii radicale ultra-minoritare sunt cuiburi de fraieri: altfel cum și-ar imagina că poți hrăni 6 miliarde de oameni din cules și vânătoare? Pe măsură ce spionii preiau controlul, trotinetiștii radicali își văd ideile promovate pe Internet, reluate de sute de troli și mii de boți. Ba chiar, ideile lor fistichii ajung să se strecoare în PNRR-ul țărilor mai slabe de înger.

Spre exemplu România, unde din motive știute doar la Lubianka, PNRR a fost îndelung ținut la secret, lăsând loc liber tuturor speculațiilor conspiraționiste de orientare anti-europeană. Așa a apărut, prin media subvenționată în ruble, ideea că Uniunea Europeană ne impune renunțarea la încălzirea cu lemne (atunci când 2/3 din gospodăriile rurale depind de lemn pentru încălzire) și tot UE ar fi hotărât înghețarea pensiilor pe 70 de ani și interzicerea prin PNRR a centralelor termice de apartament, din 2025. Între timp, la noi, Ministerul Mediului e ocupat să-și închidă ferestrele, ca să nu pătrundă fumul toxic al incinerărilor ilegale de la Glina, iar Reprezentanța UE e preocupată de cum să ne încondeieze în MCV, iar nu de provocările anti-UE.

Iar românii, printre cei mai săraci energetic cetățeni europeni, știind cât de bogată e România în zăcăminte off-shore și in-shore, ajung la concluzia dorită de dl. Putin: guvernanții noștri sunt slugile Ocultei de la Bruxelles, de asta închid termocentralele în prag de iarnă. Păi nu e mai patriot domnul Viktor Orbán, care e gata să se alieze chiar și cu Putin, numai ca să-și servească poporul?

În anii din urmă, agentura de influență s-a extins în medii radical-identitare. Adică acele grupări care, ștergând cu flexul principiul subsidiarității, vor să creeze peste noapte o Europă nou-nouță și dezrădăcinată: fără Familie, fără Credință, fără Patrie – ”concepte medievale”. Religia creștină le miroase urât – de aceea, asmut trolii și boții asupra Catedralei, mai ales că aceasta e închinată ”Mântuirii Neamului”. Și, prin influenceri bine plasați, reușesc să determine unele forțe politice parlamentare să adopte poziții agresive împotriva bazelor identitare ale poporului român: conceptul de familie creștină e depășit, iar în școli ar trebui predate lecții de ”trai în grup”; creștinismul e perimat, de aceea aleșii românilor să nu jure pe Biblie, cum scrie la lege; instituțiile naționale – Armata, chiar Constituția – sunt vechituri care trebuie desființate. După care alți influenceri, plasați pe lângă Ambasadele atât de dragi doamnei Dragu, îi denunță pe români ca bigoți – homofobi – antieuropeni. Iar la Bruxelles ia naștere o nouă ediție a acelui Catalog al Ororilor, intitulat Raportul MCV – unde România stă, la libertatea presei, mai prost decât Coreea de Nord, iar la corupție, mai prost ca Sicilia. Motiv să nu fim primiți în Schengen nici în acest secol.

Și așa, pas cu pas, se naște reacția identitară. O forță politică proaspătă și cam imatură, care își propune să dea o replică radicalismului anti- Patrie, anti– Creștinism, anti– Familie. În același timp, sub influența grupărilor radical-trotinetiste, umflate mediatic cu pompa, agenda Uniunii Europene se centrează pe problemele femeilor gravide și pe efectele flatulenței bovine, care face găuri în stratul de ozon de la Polul Sud. Apare o divergență accentuată între preocupările reale ale popoarelor europene – criza sanitară, criza energetică și criza economică, care bate la ușă – și agenda UE.

Iar atunci când forțe politice de orientare identitară îndrăznesc să conteste Agenda Trotinetistă, se scoate la iveală arma supremă: Problema Statului de Drept. Și, evident, această armă supremă e bine dirijată, de influenceri plătiți în ruble, împotriva statelor din primul rând al NATO: Polonia, Ungaria, România. Cu România, lucrurile au mers ca pe roate: euro-parlamentarii ”noștri” au certificat, prin votul lor împotriva României, că Țara noastră ”nu e Stat de Drept”. E ”Stat eșuat”. Gaură în hartă. Ca Siria, Yemen sau Afganistan. Cu Polonia și Ungaria însă, lucrurile n-au mers chiar atât de ușor, euro-parlamentarii lor nefiind trădători.

Ungurilor le-au fost servite aceleași procedee de război identitar ca și românilor, pentru a-i convinge că Uniunea Europeană e dușmanul lor. Nu familiei – educație sexuală din școala primară, orientată pe ”libertatea de gen”. Nu Constituției – care n-are nicio valoare deîndată ce Ungaria a intrat în UE. Sau cum spun influencerii ruși, „ați renunțat la suveranitate, intrând în Uniunea Europeană”. Și corolarul: din moment ce Ungaria nu renunță la valorile sale identitare, nu adoptă ”valorile” trotinetiste, Ungaria ”nu e Stat de Drept” și i se vor tăia fondurile.

Dar scena politică din Ungaria e total diferită de vodevilul servil al prostocraților de la București. Acolo tartor e Viktor Orbán, o cutră bătrână. Care a reușit să se reinventeze și să patenteze versiunea ungurească, contrafăcută a AUR: o ”forță maghiară”, care cică apără Familia, Credința și Patria de acțiunea dizolvantă a trotinetiștilor de la Bruxelles. Astfel încât a câștigat și voturile pro-establishment, dar și voturile identitare: o victorie neașteptată. Oare la Bruxelles s-a înțeles că acesta este prețul ignorării problemelor reale ale popoarelor europene, în favoarea unor ținte false, ridicate de medii radicale ultra-minoritare, aflate sub influență SVR/FSB? Nu prea cred. Fiindcă ăștia nu-s în stare să priceapă că România nu e Coreea de Nord, așa că slabe speranțe să înțeleagă ce se petrece azi în Ungaria, mâine în Franța și așa mai departe.

O speranță totuși există. Chiar pe când domnul Orbán își făcea numărul de ”reinventare”, dânsul s-a aplecat puțin mai tare și, de sub rochiță, i s-a zărit pistoletul. Un ditamai Stechkin, cadou de la prietenul său, Vladimir! Credeți oare că alegătorul ungur își va da seama că trotinetiștii bruxellezi și FIDESz sunt, în această clipă, marionete în mâinile aceluiași păpușar rus, marionete care se prefac că se ceartă, pentru a atrage privirile, în timp ce hoții golesc buzunarele? Slabă speranță! Fiindcă, în ultimul secol, ungurii au dovedit de nenumărate ori că pot fi ușor fraieriți de politicieni reșapați care, cerșind încă un mandat, pretextează demagogic că ”dacă am fi avut Ardealul, am fi putut face și drege…” Dacă au putut fi păcăliți de ”patrihoți” cu asemenea texte expirate, nu va fi nicio problemă pentru agenții putiniști să-i mai păcălească o dată.

Și care e viitorul relațiilor româno-ungare? Păi depinde de domnul Vladimir Putin, de gradul în care dânsul își va realiza aspirațiile în Ucraina.

Aspirațiile putiniste rezultă dintr-un comentariu al Agenției oficiale de presă RIA NOVOSTI: „Rusia a intrat în lupta cu Occidentul pentru viitorul lumii. Occidentul este proiectantul, sursa și sponsorul nazismului ucrainean. Elita ucraineană, elita Bandera trebuie lichidată, reeducarea ei este imposibilă. Pe lângă elitele ucrainene, o parte semnificativă a maselor, naziști pasivi, complici ai nazismului, sunt și ei vinovați. Ei au susținut și îngăduit puterea nazistă. Numele <Ucraina> se pare că nu poate fi păstrat ca titlu al vreunei entități de stat complet denazificate într-un teritoriu eliberat de regimul nazist. Republicile populare nou create în spațiul liber de nazism ar trebui și vor crește din practica autoguvernării economice. Denazificarea va fi inevitabil și o de-ucrainizare.”

Iar denazificarea se va face prin „acțiuni de investigație în masă pentru a stabili responsabilitatea personală pentru crimele de război, crimele împotriva umanității, răspândirea ideologiei naziste și sprijinul pentru regimul nazist; lustrarea, publicarea numelor de complici ai regimului nazist, trimiterea acestora la muncă forțată pentru refacerea infrastructurii distruse ca pedeapsă pentru activitățile naziste (cei care nu vor fi supuși pedepsei cu moartea sau închisorii).” Ce mai, ca în România sovromurilor, ca în România anilor 1950: deportare, închisoare, moarte.

Intoxicați cu această ideologie hitlero-stalinistă, nu e de mirare că militarii ruși comit crime în masă. Pentru vânătorii de capete aduși de Putin de prin Siberia, e un război etno-rasial, care își propune să îi șteargă pe ucraineni din rândul popoarelor. În caz de succes al putinismului în Ucraina, curând și nouă ni se va pune în față o versiune pentru România a acestui Catehism: „Occidentul este proiectantul, sursa și sponsorul legionarismului românesc. Elita Codreanu trebuie lichidată, reeducarea ei este imposibilă. Pe lângă elitele românești, o parte semnificativă a maselor, legionari pasivi, complici ai legionarismului, sunt și ei vinovați. Ei au susținut și îngăduit puterea legionară. Numele <România> se pare că nu poate fi păstrat ca titlu al vreunei entități de stat complet delegionarizate într-un teritoriu eliberat de regimul legionar. Republica populară Transilvania nou creată în spațiul liber de legionarism ar trebui și va crește din practica autoguvernării economice. Denazificarea va fi inevitabil și o de-românizare.”

Sunt sigur că domnul Orbán, un gentleman care deunăzi declara că „Ziua Națională a României e zi de doliu pentru noi”, nu va accepta în veci să pactizeze cu un asemenea program. Nu, dânsul are demnitate, așa că nu se așteptă ca noul Adolf să-i arunce un os de ros, precum Hitler la Belvedere. Dânsul dorește numai niște gaz mai ieftin de la vânătorii de capete siberieni…

A, sunteți surprinși că România ar putea fi etichetată drept ”legionaroidă”? Păi elitele noastre intelectuale au elucidat demult acest subiect, vezi grăitoarea capodoperă a lui Zigu Ornea, „Anii treizeci. Extrema dreapta românească”. Publicată pe bani publici, la foarte oficiala Fundație Culturală Română (actualul Institut Cultural Român), lucrarea demonstrează că întreaga cultură românească, de la Eminescu și până la Blaga, stă sub semnul legionarismului. Chiar așa!

Iar clasa politică românească dă un răspuns ferm pretențiilor putiniste. Astfel, programul Putin pentru denazificarea Ucrainei prevede, ca un prim pas, demilitarizarea: „lichidarea formațiunilor armate naziste (ceea ce înseamnă orice formațiuni armate ale Ucrainei, inclusiv a Forțelor Armate ale Ucrainei), precum și a infrastructurii militare, informaționale, educaționale care le asigură activitatea”. Fiindcă Ucraina e ”stat militarizat”.

Acestor pretenții le dă o replică răspicată domnul Cătălin Drulă care, conștient că la granițele României vânătorii de capete putiniști duc un război de exterminare, își declară sprijinul necondiționat pentru instituțiile de ordine publică și siguranță națională: „Nu putem accepta ca România să fie condusă de epoleți. Vrem ca acest mesaj să se audă ferm și tare. Ciucă, care a declarat că nu își va distruge onoarea intrând în politică, a devenit un exponent al răului. Un continuator al unui sistem care militarizează tot mai mult societatea – fie că vorbim de partide, unde vedem că PNL ajunge să fie condus de armată și de miliția lui Lucian Bode… ”

Deci automat, pentru orice măgărie mediatică, orice mârșăvie politică, Armata e vinovatul de serviciu. Și nici nu ar putea fi altfel, din moment ce România e militarizată, e dictatură militară, ce mai! Sigur vom regăsi și asta în MCV. Păi să nu-i dăm dreptate domnului Putin, care vrea demilitarizarea întregului Est european, pentru ca vânătorii săi de capete siberieni să nu fie stânjeniți în activitatea de ”denazificare”? Mai rămâne, zău, ca domnul Drulă să reia propunerea aia genială, cu desființarea Armatei și înlocuirea cu mercenari rusofoni, tocmiți de la Wagner.

Deci, să nu ne uităm chiorâș la vecini: viitorul nostru este asigurat! Cu așa ”elite” intelectuale și politice, vom ajunge departe. Foarte departe! Poate chiar până prin Siberia…