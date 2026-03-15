Papa Leon al XIV-lea s-a mutat în Palatul Apostolic. Apartamente renovate, securitazare și dotate cu tehnologie modernă

La zece luni după ce și-a preluat prerogativele, Papa Leon al XIV-lea s-a mutat sâmbătă în apartamentele pontificale din centrul Palatului Apostolic din Vatican, reședința istorică a papilor. Această decizie marchează o revenire la tradiția întreruptă de pontificatul Francisc, care a preferat să locuiască într-o reședință modestă de tip hotelier.

„În această după-amiază, papa Leon al XIV-lea va intra în posesia apartamentelor sale din Palatul Apostolic și se va muta, împreună cu cei mai apropiați colaboratori ai săi, în spațiile ocupate anterior de predecesorii săi”, a transmis Vaticanul, într-un comunicat de presă.

După alegerea sa în mai 2025, actualul papă, născut în Statele Unite, a continuat să locuiască în Palazzo del Sant'Uffizio, la doi pași de Vatican, unde locuise deja ca cardinal. Mutarea de sâmbătă simbolizează o revenire la normalitate, după ce Francisc a locuit în Santa Marta, considerând apartamentele pontificale prea somptuoase și spațioase.

În ultimele luni, apartamentele pontificale au trecut prin lucrări de amenajare care au vizat în special conexiunea la internet și securitatea, adaptând reședința istorică la cerințele moderne ale conducerii Bisericii Catolice.

Reședința papală, utilizată de papi începând din 1870, cuprinde aproximativ zece camere, inclusiv: capelă proprie, vestibul și bibliotecă, birou și sală de mese, dormitor și camera pentru rugăciunea duminicală „Angelus”, cu vedere spre Piața Sfântul Petru.

Palatul Apostolic găzduiește, de asemenea, Capela Sixtină, Biblioteca Apostolică, Camerele lui Rafael și Secretariatul de Stat, veriga centrală a administrației Sfântului Scaun.

De-a lungul pontificatelor, reședința a suferit numeroase renovări, fiecare papă adăugându-și propriile ajustări, păstrând însă atmosfera istorică și solemnitatea spațiului.

Leon al XIV-lea a decis, totodată, să reia tradiția utilizării reședinței de vară din Castel Gandolfo, lângă Roma, abandonată de predecesorul său. Aici, suveranul pontif își petrece zilele de marți practicând tenis și înot, în afara programului său de lucru.