Ce a zis Papa Francisc astăzi, la Vatican, despre vizita în România

Astăzi, a avut loc la Vatican, Audiența Generală în care a vorbit despre vizita Excelenței Sale în țara noastră. Delegația României la Vaticana fost formată din 32 de persoane, în frunte cu IPS Ioan Robu, Arhiepiscop Mitropolit de București și președinte al Conferinței episcopale române. De asemenea, Papa Francisc a primit noi cadouri care să îi amintească de vizita Sa la noi în țară, printre care un tricou special cu numele Sanctității Sale, dar și o fotografie cu copii îmbrăcați în costum popular, de la Iași.





„Iubiţi fraţi şi surori, bună ziua!

La sfârşitul săptămânii trecute am făcut o călătorie apostolică în România, invitat de domnul preşedinte şi de doamna prim ministru. Le reînnoiesc mulţumirea mea şi o extind la celelalte autorităţi civile şi ecleziastice şi la toţi cei care au colaborat la realizarea acestei vizite. Mai ales aduc mulţumire lui Dumnezeu care a permis succesorului lui Petru să se întoarcă în acea ţară, la douăzeci de ani după vizita sfântului Ioan Paul al II-lea.

În sinteză, aşa cum anunţa motoul călătoriei, am îndemnat "să mergem împreună". Şi bucuria mea a fost că am putut face asta nu de departe, sau de sus, ci mergând eu însumi în mijlocul poporului român, ca pelerin în ţara sa.

Sursă foto: Episcopia Romano-Catolică Iași

Diferitele întâlniri au evidenţiat valoarea şi exigenţa de a merge împreună fie între creştini, pe planul credinţei şi al carităţii, fie între cetăţeni, pe planul angajării civile.

Fiind creştini, avem harul de a trăi o perioadă de relaţii fraterne între diferitele Biserici. În România cea mai mare parte a credincioşilor aparţine Bisericii ortodoxe, condusă actualmente de patriarhul Daniel, spre care se îndreaptă gândul meu fratern şi recunoscător. Comunitatea catolică, fie "greacă", fie "latină", este vie şi activă. Unirea între toţi creştinii, deşi incompletă, este bazată pe unicul Botez şi este pecetluită de sângele şi de suferinţa îndurată împreună în timpurile întunecate ale persecuţiei, îndeosebi în secolul trecut sub regimul ateist. Este şi o altă comunitate luterană care mărturiseşte credinţa în Isus Cristos şi este în bune raporturi cu ortodocşii şi cu catolicii.

Sursă foto: Basilica.ro/Mircea Florescu

Cu patriarhul şi Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române am avut o întâlnire foarte cordială, în care am reafirmat voinţa Bisericii Catolice de a merge împreună în memoria reconciliată şi spre o unitate mai deplină, pe care chiar poporul român a invocat-o profetic în timpul vizitei sfântului Ioan Paul al II-lea. Această importantă dimensiune ecumenică a călătoriei a culminat în solemna rugăciune "Tatăl Nostru", în noua, impunătoarea catedrală ortodoxă din Bucureşti. Acesta a fost un moment cu valoare simbolică puternică, pentru că "Tatăl Nostru" este rugăciunea creştină prin excelenţă, patrimoniu comun al tuturor celor botezaţi. Nimeni nu poate spune "Tatăl meu" şi "Tatăl vostru"; nu: "Tatăl nostru", patrimoniu comun al tuturor celor botezaţi. Am manifestat că unitatea nu elimină diversităţile legitime. Fie ca Duhul Sfânt să ne conducă să trăim tot mai mult ca fii ai lui Dumnezeu şi fraţi între noi!

Ca o comunitate catolică am celebrat trei liturgii euharistice. Prima în catedrala din Bucureşti, la 31 mai, sărbătoarea Vizitei Fecioare Maria, icoană a Bisericii care merge în credinţă şi în caritate. A doua Euharistie în sanctuarul din Şumuleu Ciuc, ţintă pentru foarte mulţi pelerini. Acolo, Sfânta Născătoare de Dumnezeu adună poporul credincios în varietatea limbilor, culturilor şi tradiţiilor. Şi a treia celebrare a fost Dumnezeiască Liturghie la Blaj, centru al Bisericii Greco-Catolice din România, cu beatificarea a şapte episcopi martiri greco-catolici, martori ai libertăţii şi milostivirii care vin din Evanghelie. Unul din aceşti noi fericiţi, Monseniorul Iuliu Hossu, în timpul detenţiei a scris: "Dumnezeu ne-a trimis în acest întuneric al suferinţei pentru a da iertarea şi pentru a ne ruga pentru convertirea tuturor". Gândindu-ne la torturile teribile la care erau supuşi, aceste cuvinte sunt o mărturie de milostivire.

Monica Macovei revine in FORTA! Vestea care da FIORI pentru PSD!

Pagina 1 din 2 12