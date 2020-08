Preocuparea pentru promovarea femeilor a ajuns și la Vatican. Pentru că Sfântul Scaun a avut mari lipsuri de-a lungul vremurilor în a acorda femeilor ansa de a se afirma, acrualul Suveran Pontif e decis să facă și în această privință o schimbare uriașă. Iată ce scrie Il Sole 24 Ore:

„Papa Francisc face schimbări şi în Consiliul Economiei, ultimul dintre organismele Vaticanului care a rămas neschimbat din 2014, când a fost înfiinţat. Intră şase femei şi ies din scenă persoane care aparțineau de faza reformei finanțelor, care, deloc uşor, a fost arhivată.

Coordonatorul consiliului rămâne cardinalul Reinhard Marx, arhiepiscop de Munchen și conducătorul „progresiștilor” din cadrul Colegiului Sacru. Dintre laici, intră Alberto Minali, fost a.d. Cattolica Assicurazioni (și fosta Generali) cu care are un proces în curs. Iese din scenă maltezul Joseph Zahara – fost director al Bank of Valletta, apropiat de președintele IOR, Jean Baptiste de Franssu, care era coordonator adjunct şi care în trecut a fost șeful Cosea, comisia de reformă din care s-a născut, dintr-o scurgere de documente şi Vatileaks-2.

Consiliul are „sarcina de a supraveghea managementul economic și structurile și activitățile administrative și financiare ale departamentelor Curiei Romane, ale instituțiilor legate de Sfântul Scaun și ale Statului Orașului Vatican”. Printre altele, consiliul de administrație aprobă şi bugetul consolidat. Este format din cincisprezece membri, dintre care opt cardinali și episcopi și șapte experți laici financiari din diverse țări și este prezidat de un coordonator cardinal, asistat de un secretar prelat.

Șase femei, profesoare și manageri de bănci și companii

În Consiliu intră aşadar şase femei laice alese dintre profesori universitari și manageri de top din lumea finanțelor: Charlotte Kreuter-Kirchhof, Eva Castillo Sanz, Leslie Jane Ferrar, Marija Kolak, María Concepción Osákar Garaicoechea și Ruth Maria Kelly. Din partea clericilor, noii veniţi sunt: ​​Péter Erdő, arhiepiscop de Esztergom-Budapesta; Odilo Pedro Scherer, Arhiepiscop de São Paulo, Gérald Cyprien Lacroix, Arhiepiscopul Québecului, Joseph William Tobin, Arhiepiscopul Newarkului; Anders Arborelius, Episcopul Stockholmului și Giuseppe Petrocchi, Arhiepiscopul oraşului L’Aquila”, scrie Carlo Morroni ]n ziarul italian ll Sole 26 ore.

ilsole24ore.com/art/vaticano-entrano-sei-donne-consiglio-dell-economia-e-minali-ex-cattolica-ADGREDi