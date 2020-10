”Aceasta poze e facuta astazi si poate va surprinde. Da, desi am fost extrem de atent cu protectia si cu normele de igiena, am contactat Covid.Din fericire am o forma usoara si voi trece peste asta cu bine. Vreau sa le multumesc celor de la Spitalul Monza si acestei echipe de la Spitalul Mobil Chitila pentru efortul pe care il fac in fiecare zi pentru noi toti. A fost o experienta care m-a facut sa ii apreciez si mai mult pe cei care in fiecare zi se expun pentru a ne face pe noi bine. Pe voi va rog doar sa nu lasati garda jos si sa va protejați cat puteti, purtand masca si exagerand cu igiena. Asta pentru voi si pentru cei dragi voua. Va doresc sanatate, iar mie imi doresc negativare rapida! Luca Militello Spitalul Monza”, a scris Ianțu pe Facebook.

Ianțu își începe cariera cântând în Corul de Cameră Madrigal, în trupa “The 50’s” , 1995-2004, cu care câștigă la Mamaia, în 1998, locul 3, la secțiunea creație, cu cântecul lui Petru Mărgineanu, „Fiecare zi”. Următorii ani au fost un prilej pentru carieră în radio, prezentând emisiuni din 1999-2000, la Stația de Radio București. În 2000, acesta debutează în televiziune când în România este difuzată pentru prima dată emisiunea „Vrei să fii milionar?”, un game show cu 4 vieți, care se succed în funcție de răspunsurile corecte ale participanților, Virgil încercând de multe ori să intimideze concurenții săi, dar în aceeași măsură îi ajută pe cei care jucau corect.

După acest succes, au urmat și alte emisiunii în care acesta este amfitrion : Copii spun lucruri trăsnite, Megastar, sau Big Brother, cu toate emisiuni cu ratinguri foarte ridicate. Ca filantropist, s-a alăturat unor cauze umanitare.