De asemenea, Becali a mai luat o decizie, și anume, să nu mai achite niște bani pe care-i datora celor de la FC Botoșani.

Se pare că strategia finanţatorului FCSB se răsfrânge asupra lui FC Botoşani, după ce Valeriu Iftime nu a primit 500.000 de euro de pe urma tranzacţiei lui Olimpiu Moruţan.

„Este adevărat ceea ce spuneți, dar vreau să vă explic cum au stat lucrurile și vreau să scrieți acolo că de această dată chiar îl înțeleg pe Gigi Becali. Nu doresc să se interpreteze acum că eu am început să mă plâng de bani când în România se întâmplă tot ce se întâmplă, iar noi trebuie să ne gândim acum doar la sănătatea oamenilor și trebuie să stăm în case”, a spus Valeriu Iftime.

Finanțatorul celor de la Botoșani a explicat mai apoi, cum stă de fapt situația în contul transferului mijlocașului.

„Acum vreau să vă explic cum a stat situația la transferul lui Moruțan și ce clauze au mai fost în contract. Când am pornit cu Gigi Becali discuțiile eu am pornit de la suma de 1.500.000 de euro. Însă Gigi mi-a spus că nu poate să îmi dea acesti bani pentru transferul lui Oli. Atunci am bătut palma pe o altă sumă, dar am pus în contract niște clauze, iar Moruțan dacă le îndeplinea la FCSB eu puteam să mă mai aleg cu alți 500.000 de euro.

Stabilisem cu Gigi, că dacă Moruțan juca la echipa națională de seniori a României eu primeam o sumă. Dacă Moruțan juca în Europa League cu FCSB un număr de meciuri primeam o altă sumă. Dacă Moruțan juca în Liga Campionilor cu FCSB primeam o altă sumă. Dacă Moruțan juca la FCSB un număr de meciuri primeam o altă sumă.

Din aceste clauze doar cea cu numărul de meciuri din campionat a fost îndeplinită, iar Gigi trebuia să îmi achite 100.000 de euro. Dânsul a achitat din acești bani doar 15.000 de euro, iar apoi am înțeles de la președintele meu Anton, care a vorbit cu Vali Argăseală, că Gigi Becali a pus stop la plăți în această perioadă și nu mai vrea să îmi plătească restul de bani.

Dar eu unul îl înțeleg și sunt sigur că ne vom regla atunci când o să treacă această criză. Pentru că nici eu nu l-as mai lua acum înapoi pe Moruțan la Botoșani, dacă noi nu vom mai juca fotbal un an. V-am dat și eu așa un exemplu. Nimeni nu știe când se vor relua competițiile, iar pierderile financiare vor fi foarte mari”, a mai spus Iftime, potrivit botosaneanul.ro

