Lorena Balaci se află în faţa unei soluţii extreme, la limita disperării. Şefa Şcolii de fotbal Daco-Getica a anunţat că se gândeşte să mute grupele de copii şi juniori în Bulgaria sau Turcia. Antreprenoarea s-a gândit la această soluţie extremă deoarece competiţiile din sectorul juvenil sunt încă oprite în România, din cauza pandemiei. Patronii academiilor de fotbal traversează o situaţie disperată şi se gândesc să-şi înscrie copiii în competiţiile din ţările vecine.

„Comunicarea din partea FRF e zero”

„Munca efectivă e foarte complicată. Facem tot felul de planificări, încă există protocolul de a ne antrena câte 10. Munca se bazează mult pe partea de igienizare și respectare a normelor. Din păcate, comunicarea din partea FRF este zero! În fiecare dimineață, când ajung la birou, verific mail-ul, apoi o mai fac de 5-6 ori până plec acasă.

Problema se pune pentru juniori mari, U19 și U17. Sunt copii care se află pe ultima sută de metri a junioratului. Sunt copii care în mod normal, într-un an, ar trebui să facă pasul spre Liga 3. Cum să îi pregătești dacă nu le dai competiție? Din punctul meu de vedere este o generație compromisă”, a declarat Lorena Balaci la GSP Live.

„Noi ne-am gândit, am propus și scenariul ăsta. Le-am spus și antrenorilor, nu vreau să par un om negativist, dar la cum se derulează lucrurile e clar că nu se va începe prea curând. În iarnă va trebui să iau în brațe copiii de 2003 și să îi trimit la Liga 3. Am ținut de ei, pentru că sunt înscrisă într-o competiție la Federație, una de U19. Am ținut cu niște eforturi mari, le dau bani, ei sunt jucători profesioniști, au contract de activitate sportivă. Dacă nu se începe până în iarnă, mă duc din poartă în poartă să le caut echipă.

Cu U17 probabil, ce să zic, plec să joc cu ei în Bulgaria sau în Turcia. Dacă ai bani, poți juca acolo. Asta e. În Turcia joacă și copiii și juniorii. Probabil iau copii și mă duc cu ei în Azerbaidjan, iar cu cei mici, încă stau pe loc”, a mai spus Lorena Balaci.

În vârstă de 42 de ani, Lorena este fiica cea mare a legendarului Ilie Balaci şi a fost dintotdeauna o apropiată a fotbalului. De fapt, atât viața personală cât și viața profesională se leagă nemijlocit de sportul-rege. În copilărie, mergea la stadion aproape la fiecare meci al tatălui său. În 1998, s-a căsătorit cu fostul fotbalist al Craiovei şi al Stelei, Eugen Trică. Mariajul a durat 17 ani. Au împreună doi copii, Hristu (20 de ani) şi Atanas (15 ani), relatează DigiSport.ro.