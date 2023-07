Pandele îi răspunde lui Bănescu: Fiecare fariseu pe limba lui piere

Primarul orașului Voluntari a intervenit în polemica dintre soția sa, Gabriela Firea, și purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Vasile Bănescu. Zilele trecute, acesta din urmă a postat un mesaj foarte dur în care a vorbit despre „monștrii” cu chip agreabil, „credincioși”, care apar la tv și susțin cauze filantropice ori se oferă să se sacrifice pentru binele public. Deși nu a nominalizat-o direct, toți au înțeles că mesajul este îndreptat împotriva Gabrielei Firea și a apropiaților acesteia. Vasile Bănescu a reacționat după dezvăluirile din căminele groazei, așa cum au fost numite, legate de tratamentul inuman la care erau supuși bătrânii și persoanele cu dizabilități.

Florentin Pandele a transmis, la rândul său, un mesaj, în care l-a acuzat pe purtătorul de cuvânt al Bisericii că ar reprezenta interesele adversarilor politici ai Gabrielei Firea, din USR, și că prin demersul său încearcă să împiedice candidatura acesteia la Primăria Generală.

„Fiecare fariseu pe limba lui piere. La noi în popor, pe lângă atâtea proverbe, care mai de care mai sugestive, există și o zicere cum că «dă că surdă-n tobă»… Purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române, acest individ care se crede o «instituție independentă», sau mai bine zis «dependentă de altă instituție», și-a descoperit de câteva zile și vocația de instanță morală, de la înălțimea căreia, înveșmântat în straie #rezist, dă sentințe în societate pe seama dramelor unor bătrâni chinuiți de niște netrebnici!”, a spus Florentin Pandele.

Pandele vorbește despre crucificarea Gabrielei Firea

În mesajul său, Pandele spune despre soția sa că ar fi „crucificată de toate mass-media” care și-a propus să o scoată din politică sau, dacă nu, măcar să o coboare în sondaje.

„La prima vedere, ai putea zice că s-a trezit cetățeanul vigilent și revoltat din el, care săracul nu mai are somn de câteva zile din cauza nenorocirilor prezentate de întreaga presă scrisă, vorbită și vizualizată din România. În cel mai creștin spirit cu putință, «omul fără de păcat» aruncă piatră după piatră, dacă nu zilnic, măcar la două zile, în cea deja crucificată de toate mass-media, aliniindu-se unei «armate» care acționează concertat și neobosit pentru a duce la îndeplinire ordinul: «Dacă nu o putem scoate din politică, măcar s-o mai coborâm în sondaje»”, a mai arătat primarul din Voluntari.

Pandele sugerează că Vasile Bănescu ar fi în subordinea altor instituții și spune că acesta s-ar putea ridica, în curând, așa cum s-a ridicat împotriva Gabrielei Firea, chiar și împotriva Patriarhului României, Preafericitul Daniel.

„Cu sau fără voie de la superiorii săi ierarhici (pe linie bisericescă), iar în cazul acesta tăcerea poate fi interpretată drept o formă de încuviințare, și în mod clar cu sprijin și inspirație din alte instituții, altele decât Biserica, purtătorul de cuvânt al B.O.R. s-a transformat în vârf de lance al curentului așa-zis progresist, astfel că nu va mai miră pe nimeni dacă în viitor se va ralia și altor cauze, împotriva familiei tradiționale, a propriei credințe și, de ce nu?, împotriva Patriarhului”, a mai arătat Florentin Pandele.

Acuzațiile lui Pandele la adresa lui Vasile Bănescu

Concluziile lui Florentin Pandele

Într-un final, Florentin Pandele evocă momentele din trecutul său de marinar, după care trece la fariseii care „se chinuie să dărâme Biserica lui Hristos”. El își încheie mesajul, postat pe Facebook, cu câteva proverbe românești.

„Pe mările și oceanele lumii, am navigat alături de tot felul de oameni. De la unii am avut multe de învățat, de la alții am avut de ce mă feri. Acum însă nu pot să nu mă gândesc cum de peste 2000 de ani diverși farisei se chinuie să dărâme Biserica lui Hristos, iar simplii credincioși li se împotrivesc din toate puterile, cu spor! Îmi închei această replică cu două proverbe (tot românești):

«Cine sapă groapă altuia, cade singur în ea»! Probabil că justițiarul-trompetă își dorește că actualul primar general să mai stea cel puțin încă un mandat, convins fiind că acesta va «deturna» fondurile de la ONG-urile hashtag-iste către B.O.R. (ce glumă bună, nu?)

«Nu mor caii când vor câinii», deși Dinamo București a făcut istorie în fotbalul românesc! Doamne, iartă-mă, dacă am căzut în păcat!”, a încheiat Florentin Pandele postarea de pe Facebook.